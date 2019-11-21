Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp

Москва, 21 ноября. Российский предприниматель и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подверг критике мессенджер WhatsApp из-за недостаточной защиты данных.

«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношение к мессенджеру», — написал Дуров в Telegram-канале.

Как считает Дуров, проблема исходит из политики компании Facebook, которая является владельцем WhatsApp. Создатель Telegram отмечает, что уязвимость такого масштаба может использоваться как backdoor (дефект алгоритмов, который был намерено оставлен разработчиками, чтобы получать несанкционированный доступ к личным данным. — Прим. ФАН).

Павел Дуров сказал, что за шесть лет существования Telegram его мессенджер сталкивался с похожими сложностями, но, по его мнению, WhatsApp допускает такие огрехи в безопасности осознанно.

«Это очень маловероятно, что кто-то может случайно допускать серьезные сбои в системе безопасности, такие удобные для слежки, на регулярной основе», — делится предположениями Дуров.

Исходя из этих фактов, Павел Дуров призвал пользователей удалить со своих устройств мессенджер WhatsApp.

«Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона», — приводит цитату Дурова «Газета.ру».

В 2019 года, российский предприниматель уже подвергал критике WhatsApp. По его мнению, владельцы мессенджера Facebook делятся личной информацией пользователей сервиса практически с каждым, кто утверждал, что работает на власти.