Друзья Вишневского в РГПУ отрицают, что запретили персоналу и студентам общаться со СМИ

Санкт-Петербург, 21 ноября. Руководство РГПУ имени Герцена отрицает существование служебной записки, копия которой была ранее опубликована агентством Nation News. Данная записка содержит предписания для сотрудников вуза не давать СМИ комментариев по делу преподавателя Бориса Вишневского, который, по некоторым данным, мог домогаться студенток, пользуясь своим положением.

«Руководство университета получило объяснительную записку первого проректора РГПУ В.В. Лаптева, где он сообщает, что данный документ им не издавался и не подписывался. Помимо этого, в докладной записке начальника управления по связям с общественностью В.П.Летуновского говорится, что подобного документа он не получал», — заявила пресс-служба вуза в ответ на официальный запрос редакции.

Также в пресс-службе отрицают, что на студентов, которые обучались и обучаются у Вишневского, оказывается давление. Кроме того, в университете заявили, что намерены обратиться в органы прокуратуры и Роскомнадзор в связи с публикацией данного документа.

Ранее издание Nation News получило письмо от выпускницы РГПУ по имени Кристина, которая рассказала о домогательствах со стороны Вишневского. Она рассказала, что Вишневский сознательно выбирает первокурсниц из провинции, у которых нет никого, кто бы мог за них постоять в незнакомом им городе.

Более того, есть основания предполагать, что Вишневского интересуют не только девушки, но и юноши. Стоит отметить, что преподавателя университета неоднократно видели на мероприятиях в поддержку ЛГБТ. Кроме того, Федеральное агентство новостей ранее писало об откровенно русофобских взглядах Вишневского, которые тот открыто распространял среди студентов университета.

После того, как история о домогательствах Вишневского получила огласку, редакция Nation News получила «копию служебной записки». В ней сотрудникам вуза настоятельно рекомендовалось не давать никаких комментариев прессе по делу Вишневского.