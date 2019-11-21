Провокации ведомых США курдов в Сирии вынудят Турцию возобновить операцию «Источник мира»

Москва, 21 ноября. Провокации курдских бандформирований, действующих с одобрения США, могут вынудить Анкару возобновить военную операцию «Источник мира» на территории Сирии, заявил Федеральному агентству новостей доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил ранее, что Анкара возобновит антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, если боевики Отрядов народной самообороны (YPG) не покинут зону безопасности вдоль границы. Курдские боевики неоднократно устраивали провокации на территории, которую они должны были уже покинуть.

Перенджиев обращает внимание, что таким образом бандформирования курдов фактически сами провоцируют Турцию возобновить операцию. В таких условиях, когда YPG вновь демонстрируют абсолютную недоговороспособность, других путей уже и не остается, считает политолог.

«Я не исключаю, что в подготовке подобных акций курдским радикалам непосредственно помогают американцы, которым важно сохранение нестабильной ситуации в регионе. Продолжение войны нужно и самой верхушке YPG, поскольку вся ее оккупационная власть держится на силе и запугивании», — подчеркивает Перенджиев.

Он также отметил, что в настоящий момент необходимо купировать явную террористическую угрозу в лице наиболее радикальных бандформирований YPG на севере, чтобы предотвратить дальнейшие теракты против военной полиции РФ и мирных жителей.

Подробности читайте в материале ФАН «Эрдоган возобновит «Источник мира» из-за новых терактов курдских радикалов в Сирии».

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов ИГ1 (организация запрещена на территории РФ), передавала «Газета.ру». Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население и привлекали в свои ряды членов ИГ. Кроме того, целью операции Анкары стало создать буферную зону для предотвращения действий террористов из состава «Рабочей партии Курдистана», YPG и «Исламского государства»1.

В Сочи 22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.