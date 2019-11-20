В Польше экстренно госпитализировали российского участника детского «Евровидения»

Варшава, 20 ноября. Представитель России на песенном конкурсе «Детское Евровидение» в Польше 13-летний Денберел Ооржак был доставлен в больницу, передает «Газета.ру».

Юный певец был госпитализирован после потери сознания во время репетиции.

«Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на реанимобиле. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — передают в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».

Представители пресс-службы подчеркивают, что участник уже прошел обследование и доктора рекомендовали ему покой. Мальчик будет находиться в больнице под наблюдением медработников до утра.

Ранее стало известно, что во время репетиции Денберел Ооржак почувствовал сильное недомогание. Конкурсанту пришлось вызывать медицинскую помощь.

Как передает «Газета.ру», вместе с российским певцом находится его бабушка, а также представители российской делегации на «Детском Евровидении».

Денберел Ооржак родом из республики Тува и является сиротой, пишет «Комсомольская Правда». 13-летний певец обрел популярность после победы на конкурсе «Ты — супер!» на телеканале НТВ и стал настоящим открытием на детском конкурсе «Новой волны», где мальчик поразил жюри своими вокальными способностями и «раскачал» трехтысячную аудиторию детского лагеря «Артек».В сентябре он удачно прошел отбор на «Детское Евровидение».

Финал песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» состоится в польском городе Гливице. Представителями Российской Федерации будет дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с композицией «A Time For Us».