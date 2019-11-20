Видео с попыткой суицида Соколова в ходе следственного эксперимента выложили в Сеть

Санкт-Петербург, 20 ноября. Доцент СПбГУ Олег Соколов предпринял попытку суицида в ходе следственного эксперимента, который был проведен 15 ноября. Информационное агентство «Невские Новости» опубликовало видео, на котором Соколов попытался покончить с собой.

В рамках следственного эксперимента Соколова привезли в его квартиру на Набережной Мойки, в которой тот совершил убийство своей аспирантки Анастасии Ещенко.

Полицейские сняли с Соколова наручники, чем тот не преминул воспользоваться – подозреваемый бросился к столу, чтобы схватить лежащий на нем кортик. Сотрудника полиции удалось схватить Соколова прежде, чем тот успел нанести себе какой-либо вред.

Напомним, Соколова задержали в Петербурге 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками и пистолетом, но, будучи нетрезв, упал в реку сам. Полицейские отправились в квартиру историка, где обнаружили другие останки девушки и окровавленную пилу. Самого наполеониста доставили в больницу с переохлаждением и допросили.

По версии следствия, Соколов еще 7 ноября застрелил свою любовницу и аспирантку Анастасию Ещенко, а в ночь на 9 ноября попытался расчленить тело и избавиться от останков, выбросив их в Мойку.

Соколов был арестован решением Октябрьского районного суда до 8 января 2020 года на время проведения предварительного следствия.

Знакомые Соколова по реконструкторской среде рассказали, что историк всегда выбирал себе в качестве спутниц молодых девушек, а также порой отличался неоправданным деспотизмом и был вспыльчив.