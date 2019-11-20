Посольство РФ ответило на территориальные претензии властей Эстонии

Таллин, 20 ноября. В посольстве РФ в Эстонии ответили на заявления эстонских властей относительно границ между странами. В дипмисссии напомнили, что Таллин официально согласился с отсутствием территориальных претензий к России, подписав в 2014 году пограничный договор.

В российском посольстве обратили внимание на участившиеся заявления некоторых эстонских политиков о якобы «аннексии» Россией части территории Эстонии. В связи с этим в дипмиссии напомнили, что в 2014 году были подписаны обеими сторонами договоры, в которых «подтверждено отсутствие взаимных территориальных претензий». Никаких официальных уведомлений о пересмотре этой позиции российская сторона не получала, добавили в посольстве.

В заявлении диппредставительства России подчеркивается, что «российская позиция была и остается неизменной»: Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, стал достоянием исторических архивов после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году.

«Установив дипломатические отношения в 1991 году, наши страны вступили на путь равноправного диалога и сотрудничества», — говорится в заявлении.

В посольстве выразили уверенность, что «попытки спекулировать на теме некоей «аннексии» ведут лишь к нагнетанию конфронтации в отношениях с Россией».

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что парламент республики может не ратифицировать пограничный договор с Россией из-за разногласий по Тартускому мирном договору 1920 года. Дальше него пошел спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, который заявил, что Москва должна вернуть прибалтийской республике «аннексированные территории», передавала «Газета.ру».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данные заявления абсурдными. Она также выразила сожаление, что власти Эстонии вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжают делать все более провокационные заявления, сообщают «Известия».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле считают неприемлемым заявление эстонского парламентария о том, что Россия «должна вернуть» территории Эстонии. Песков особо подчеркнул, что российская сторона не может согласиться с такими призывами.