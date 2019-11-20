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Власти ДНР ожидают роста активности украинских диверсантов в Донбассе

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Власти ДНР ожидают роста активности украинских диверсантов в Донбассе

Донецк, 20 ноября. Украинские диверсионно-разведывательные группы могут развернуть активную деятельность на территории Донецкой Народной Республики. С таким заявлением выступила пресс-служба министерства госбезопасности ДНР.

Ранее ряд украинских аккаунтов в социальных сетях начали распространять сообщения, что власти Украины на государственном уровне готовят план депортации народа Донбасса.

«МГБ ДНР получена информация, что украинскими властями вынашиваются планы реукраинизации населения Донбасса, которые были озвучены в опубликованном в украинских социальных сетях так называемом проекте государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса», — сообщает пресс-служба МГБ ДНР.

Как отметили в силовом ведомстве ДНР, подобный документ является очередным доказательством того, что Киев не заинтересован в людях, проживающих в Донбассе, а лишь в его территории.

«Кроме того, с целью распространения панических настроений среди населения республики возможна активизация деятельности на территории ДНР разведывательно-диверсионных групп противника», — отметили в ведомстве ДНР.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются с помощью международных площадок, в том числе переговоров в Минске.

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Источник: РИА Новости
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