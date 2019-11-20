Помпео сказал в каком случае будет подписано соглашение о контроле над вооружениями

Брюссель, 20 ноября. Вашингтон не станет продлевать и заключать договоры в сфере контроля над вооружениями, если они не будут иметь смысла для США, заявил государственный секретарь Майк Помпео.

Помпео сказал это, на вопрос журналистов о том, собирается ли американская сторона вести переговоры по теме контроля над вооружениями.

«Президент никогда не позволит США подписывать какие-либо соглашения по контролю над вооружениями, которые не имеют смысла для США, или возобновлять любые существующие соглашения по контролю над вооружениями, которые истекают, если это больше не будет иметь смысла для Америки», – ответил на вопрос журналистов госсек США.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Российская Федерация обеспокоена углублением кризиса в сфере контроля над вооружениями, особенно решением американской стороны отменить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после выхода из договора о противоракетной обороне.

Как передают «Известия», 19 ноября правительство Соединенных Штатов Америки объявило о готовности к переговорам о новых соглашениях по контролю за вооружениями, однако при условии, что в них также будет участвовать и китайская сторона.