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Додон сообщил о расширении списка не облагаемых пошлинами товаров в РФ из Молдавии

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Додон сообщил о расширении списка не облагаемых пошлинами товаров в РФ из Молдавии

Кишинев, 20 ноября. Россия готова расширить список импортируемых из Молдавии товаров, которые не облагаются пошлинами, сообщил президент республики Игорь Додон. По его словам, данные договоренности были достигнуты между премьерами Молдавии и России Ионом Кику и Дмитрием Медведевым.

«Сегодня принято решение увеличить список. С пяти позиций, скорее всего, он вырастет до 10… В ближайшее время РФ будет готова отменить пошлины на эти товары», — заявил Додон в интервью телеканалу «Молдова-1».

Напомним, с 1 января правительство РФ утвердило постановление, согласно которому отменяются пошлины на импорт молдавских овощей, фруктов, фруктовых и овощных консервов, винограда и винодельческой продукции.

Ранее Додон заявил, что двусторонние отношения России и Молдавии проходят перезагрузку на всех уровнях. Об этом Додон сообщил на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума. Додон напомнил, что протяжении последних лет диалог между Москвой и Кишиневом практически отсутствовал. Он пообещал сделать все возможное, чтобы Молдавия стала «мостиком» между Западом и Востоком.

Додон сообщил о расширении списка не облагаемых пошлинами товаров в РФ из Молдавии

Президент Молдавии отметил, что за последний год в жизни страны произошли коренные перемены, власти Молдавии прилагают усилия для восстановления отношений на всех уровнях. Додон добавил, что сейчас Молдавия открыта и на Запад, и на Восток. Он выразил надежду, что бизнес воспользуется уникальным предложением Кишинева.

Чуть позже, как передавал RT, Додон заявил, что молдавское правительство и президент договорились отказаться от системного «антироссийского подхода» и рассматривать нарушения по конкретным случаям. Он уточнил, что это также относится и к инвесторам из Румынии, США, Европы.

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Источник: Молдова-1
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