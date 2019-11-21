Украинские националисты в день «достоинства» помянут старый Майдан и начнут новый

Украинские националисты и сочувствующие 21 ноября отметят «день достоинства и свободы».

Шесть лет назад начались массовые выступления граждан, круто изменившие ход истории. Поводом для недовольства послужила пауза, взятая правительством Азарова с подписанием соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом. Николай Янович посчитал, что безоговорочное принятие условий Брюсселя пагубно скажется на отечественной промышленности.

Большинство украинцев вряд ли понимало даже приблизительно, в чем заключается суть пресловутой Ассоциации. Оппозиционеры объяснили просто и доходчиво: это европейские зарплаты и пенсии. Легковерный люд с энтузиазмом заспешил на главную площадь страны.

На первых порах акции шли относительно мирно, но быстро радикализировались. Все закончилось более сотней погибших людей и постыдным издевательством над Конституцией — «актом о самоустранении президента». Янукович на день поехал в Харьков, и депутаты сочли, что он «самоустранился». Это потом выяснилось, что главнокомандующий может неделю нежиться на Мальдивах без связи с окружающим миром — и это нормально.

Ставшие властью вчерашние оппозиционеры обвинили в массовом убийстве людей на Майдане «кровавый режим Януковича». Но расследование этих трагических событий до сих пор буксует. Новый генпрокурор Рябошапка обнадежил общественность: дела не потерялись, их инвентаризируют.

«Ни одно из этих дел и этих производств не будет утрачено. Все производства пока упорядочиваются, инвентаризируются, для этого создана специальная комиссия в рамках Генпрокуратуры. В эту инвентаризационную комиссию также включены представители общественности, представители ГБР для того, чтобы была обеспечена прозрачность этого процесса», — пояснил Рябошапка.

«Революция достоинства» не замедлила принести свои плоды. В Крыму государственный переворот не приняли. Полуостров воссоединился с Россией. Отказался починяться новым властям и Донбасс. Жители региона провозгласили Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал АТО (позже ее наименование сменили на ООС — Операция объединенных сил — прим. ФАН) — карательную операцию, длящуюся по сей день.

Вместе с Донбассом Украина потеряла и значительную долю своего экономического потенциала. Отношения с Россией из дружественных превратились во враждебные. Москва была объявлена виновницей всех бед и неудач постмайданной власти. Как следствие, большинство граждан оказалось в очень стесненных материальных обстоятельствах. По данным международного валютного фонда, на душу каждого украинца приходится наименьший ВВП в Европе.

На президентских и парламентских выборах украинцы попытались переломить ситуацию, избрав Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа».

Но перемены даются нелегко. Попытки Зеленского добиться мира в Донбассе сталкиваются с жестким сопротивлением радикалов. Сразу после согласования Киевом «формулы Штайнмайера» националисты провели серию агрессивных акций протеста. Так что президент вынужден был «дать заднюю», по сути дезавуировав обязательства Киева на международной арене.

Но и этого мало. Офис президента испытывает постоянное давление «партии войны». Например, депутат «Европейской солидарности» Софи Федина записала на YouTube отвратительное видео, в котором прямо угрожает первому лицу государства смертью.

21 ноября радикалы готовятся снова показать зубы. На этот день запланирован так называемый «оппозиционный марафон». А уже 22 ноября «новый Майдан» хотят начать ОУН1 (Организация украинских националистов — запрещенная в России организация) и так называемый «Черный комитет».

Свои акции в «день достоинства и свободы» проведут и другие праворадикальные организации. В их числе «Национальный корпус», лидер которого, Андрей Билецкий, видит себя во главе очередного переворота.

Свое слово скажет и «Движение сопротивлению капитуляции». Его участники выступают против мирного урегулирования в Донбассе по «формуле Штайнмайера». Лидер движения Мирослав Гай утверждает, что у его соратников есть альтернативный план достижения мира — на «украинских условиях».

«Этот план будет соответствовать всем международным и украинским законам. И он будет альтернативой «формуле Штайнмайера», которую сейчас планирует внедрить Офис президента. Украинское гражданское общество покажет, что оно готово к миру, но только на украинских условиях», — сказал Гай.

В общем, еще одна вариация на бессмертную тему: «компромисс — это когда мы предлагаем, а вы соглашаетесь». Характерно, что «Рух» даже не сомневается в своем праве говорить от имени всего «украинского гражданского общества». Хотя на президентских и парламентских выборах националисты получили мизерную поддержку населения.

Команда Зеленского должна научиться действовать без оглядки на радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.