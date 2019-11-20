Отразить удар Израиля по Дамаску помогли российские ЗРК, сообщил эксперт

Дамаск, 20 ноября. Отразить ракетную атаку Израиля на Дамаск сирийским ПВО помогли российские зенитно-ракетные установки, заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Хатылев в интервью «Политике сегодня» напомнил, что на вооружении Сирийской арабской армии (САА) сегодня находится более 30 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С», произведенных в России.

Эксперт подчеркивает, что «Панцирей» у Сирии сейчас достаточно, чтобы отразить атаки, сравнимые с той, что произошла в ночь на 20 ноября на юге Дамаска. ЗРПК также позволяет наносить точные удары по беспилотникам.

Роме того, на балансе Сирии есть и старые системы вооружения: ЗРК «Куб» для сухопутных войск, ЗРК С-75, С-125, которые служат с 70-х годов прошлого века, но все еще находятся в рабочем состоянии. Боевую стрельбу также ведут системы С-200.

«Совместная работа должна быть продолжена, но все зависит от просьб и запросов сирийского руководства и от наших возможностей», — резюмировал Хатылев.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в ночь на среду Израиль нанес ракетные удары по Дамаску. Сирийские средства ПВО перехватили часть израильских ракет над южными окрестностями Дамаска.

Причиной для атаки мирного города Дамаска Израиль выбрал борьбу с отдаленным от мест ударов Тегераном. Якобы армия Ирана до этого с территории Сирии нанесла удар по Священной земле. По данным агентства SANA, удары израильских ракет унесли жизни двух мирных жителей Дамаска.

Позднее армии обороны Израиля уточнили, что атаковали в Сирии десятки целей. По их данным, «атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории», передавала «Газета.ру».

Израиль периодически атакует находящиеся в Сирии объекты, в том числе в столичном районе, объясняя это стремлением пресечь нападения со стороны проиранских сил из САР. Очередное такое нападение произошло в конце августа. Тогда Израиль атаковал расположенные к юго-востоку от Дамаска объекты.