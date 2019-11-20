Клинцевич назвал бредом заявление Киева о пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Киев, 20 ноября. Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко обвинил Российскую Федерацию в порче имущества украинских кораблей, которые были задержаны после провокации в Керченском проливе.

«Россияне корабли угробили! Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Мы покажем всему миру варварское отношение россиян ко всему», — приводит цитату Воронченко «Известия».

Ответ от Российской Федерации не заставил себя ждать. Член Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич ответил на заявление украинского военного.

«Бред. Или унитазов изначально не было на украинских кораблях или их сняли и затопили сами моряки, пытаясь таким образом скрыть некое вещественное доказательство своей слабости во время инцидента в Керченском проливе», — заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Украинские корабли были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение российской границы. Моряки проигнорировали требования российских пограничников остановиться, и погранслужба ФСБ была вынуждена применить силу, чтобы остановить провокаторов. Судна и 24 моряка были задержаны, против них было возбуждено дело. В сентябре 2019 года, задержанные моряки были переданы украинской стороне в рамках обмена заключенными. Задержанные корабли были переданы Украине двумя месяцами позднее, 18 ноября 2019 года. Как передает «Газета.ру», МИД заявил, что передача кораблей осуществилась, потому что российские органы завершили необходимые следственные проверки в рамках уголовного дела украинских моряков. Дипломаты подчеркивают, что судна — вещественные доказательства в уголовном деле.