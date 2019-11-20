Санкции против Турции из-за С-400 являются местью США за операцию против курдов в Сирии

Москва, 20 ноября Власти США ввели санкции против Турции – якобы из-за приобретения Анкарой российских комплексов С-400 – лишь после того, как турецкие войска начали антитеррористическую операцию против курдских радикалов на севере Сирии. С таким заявлением выступил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 ноября заявил, что его страна не собирается менять решение относительно приобретения российских ЗРК С-400. Такую же позицию Эрдоган обозначил ранее во время личной встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Глава Турции подчеркнул, что к апрелю 2020 года комплексы С-400 будут полностью введены в действие.

Баранец отметил, что возможности новейшего российского комплекса действительно позволяют внести определенную неразбериху в работу системы ПВО НАТО. Поэтому некоторые поводы для беспокойства у США все же есть.

Он также отметил, что американцы не смогут ничего сделать, даже имея доступ к комплексу С-400, так как все ключевые системы российского ЗРК надежно защищены от внешнего вмешательства.

По словам Баранца, американцы используют тему с С-400 в качестве предлога. Подлинной причиной введения санкция является антитеррористическая операция «Источник мира», которую турецкие силы проводят на севере Сирии против курдских сепаратистов.

«Как я уже сказал, С-400 для американцев – это неприятность, но не катастрофа. Санкции же были введены лишь после того, как турки начали зачищать курдские группировки на севере Сирии. И сейчас Эрдоган уже добился самого главного – оттеснил курдов на эти 30 километров от своей границы», ― приводит слова эксперта издание ПолитРоссия.

Напомним, Турция в период с 9 по 22 октября проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере САР с целью формирования буферной зоны вдоль границы Турции и Сирии. В рамках операции турецкая сторона боролась с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1.

22 октября, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по окончании многочасовых переговоров подписали меморандум, состоящий из 10 пунктов. В одном из пунктов документа указано, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Военные РФ и САР будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов.

1 Организация запрещена на территории РФ.