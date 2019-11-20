Американские наемники из Blackwater устраивают колониальные порядки на востоке Сирии

Москва, 20 ноября. Американские наемники из ЧВК Academi, более известной под названием Blackwater, активно терроризируют мирное население в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как рассказал член экспертного совета «Офицеров России», доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев, происходящее фактически является установкой колониальных порядков и противоречит всем международным законам.

Наемники из ЧВК Blackwater действуют в провинции Дейр-эз-Зор, чтобы обеспечить незаконный вывоз нефти из Сирии. Используя для своих целей наемников, Вашингтон продолжает сохранять широкое военное присутствие в нефтеносных районах Восточной Сирии, официально заявления о «снижении американского контингента» в регионе.

«Американцы действуют в Сирии по тому же принципу, что и в Ираке: сначала территории контролируют военные, а после вывода войск на их место приходят американские ЧВК. Вашингтон превращает занятые им сирийские земли в свои латифундии и устанавливает там жесткие правила, превращая их фактически в колонии», — приводит слова Перенджиева Nation News.

Он напомнил, что в советское время США часто обвиняли в политике неоколониализма и спустя десятилетия эта политика никуда не исчезла. По его словам, действия США в Сирии являются полным нарушением любых норм международного права.

Минобороны РФ ранее обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории. В МИД РФ назвали действия США преступлением международных масштабов. А глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич уже обратился к генсекретарю ООН Антонио Гуттеришу с просьбой осудить действия США, которые оккупировали территорию Сирии и фактически занимаются воровством нефти, принадлежащей сирийскому народу, а также в МИД РФ с просьбой созвать по инициативе России внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии.