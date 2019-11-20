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В Минтрансе РФ назвали дату запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

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В Минтрансе РФ назвали дату запуска грузовых поездов по Крымскому мостуМосква, 20 ноября. Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту запланирован на 1 июня 2020 года. Об этом сообщил заместитель главы министерства транспорта РФ Владимир Токарев в кулуарах форума «Транспорт России».

«Планируется 1 июня», — сказал Токарев журналистам.

Он также добавил, что в первую очередь грузовое железнодорожное сообщение будет использоваться для доставки в Крым топлива, стройматериалов, а также песка и щебня.

Запуск движения по автомобильной части Крымского моста изначально был запланирован на декабрь 2018 года, однако строителям удалось завершить работу с опережением графика. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автомобильной части Крымского моста 15 мая 2018 года. Глава государства проехал по крымскому мосту за рулем строительного «КамАЗа». Запуск движения пассажирских поездов по железнодорожной части моста запланирован на декабрь 2019 года.

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Источник: РИА Новости
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