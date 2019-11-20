Российские автомобилисты выстроились в очереди за медсправками в преддверии изменений

Санкт-Петербург, 20 ноября. Изменения в обязательном медицинском освидетельствовании автомобилистов привели к очередям в российских наркодиспансерах. Из-за новых требований вскоре стоимость водительской справки вырастет в пять и более раз.

Летом Минздрав РФ подготовил изменения в правила прохождения медосвидетельствоания для водителей. Поправки предполагают, что с 22 ноября автомобилисты будут проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем.

Как передает ТАСС, в среду вечером, к примеру, в Воронежский наркодиспансер за справкой выстроилась очередь из 600 человек. Ажиотаж здесь наблюдается с субботы, медики принимают по тысячи человек ежедневно.

В пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области отметили, что сегодня справка для получения прав на категории А, В, М стоит тысячу рублей. Но после 22 ноября ее стоимость поднимется до 5,4 тысяч рублей.

Огромные очереди наблюдаются также в Ярославской и Калининградской областях. В Волгограде справка сегодня стоит 500 рублей, в калининградском диспансере — 210 рублей. После вступления приказа в силу ее цена возрастет до порядка пяти тысяч рублей.

Отметим, в среду RT сообщал также, что МВД и Минздрав разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания. В случае обнаружения у водителя медицинских противопоказаний к управлению автомобилем данную информацию могут направить в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. В этом случае водителям необходимо будет в течение месяца пройти внеочередное медицинское освидетельствование.