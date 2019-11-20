Патрульные ГИБДД рассказали о спасении жителей из страшного пожара в Подмосковье

Москва, 20 ноября. Двое сотрудников ГИБДД спасли жителей загоревшегося многоквартирного дома в Подмосковье. Спасители рассказали подробности происшествия.

Старшие лейтенанты полиции Дмитрий Будычев и Игорь Помыткин 31 октября около 10.00 патрулировали район Щелково, когда увидели дым в жилом доме.

«Мы сразу подъехали во двор, увидели, что здание двухэтажное, и со второго этажа, над дымом, люди просят о помощи — пути эвакуации у них не было, так как дыма было много уже», ― рассказал Будычев в комментарии телеканалу «360».

По словам сотрудников ГИБДД, решение об эвакуации жителей было принято мгновенно, время шло на секунды, ведь люди могли задохнуться. Будычев тут же выбежал на дорогу и остановил «Газель», ее подогнали к окнам жилого дома, чтобы люди могли спуститься.

«Водитель оказался молодец — сразу повел себя правильно, подъехал по моему требованию», ― отметил сотрудник ГИБДД.

После того, как все спустились из окон на машину, сотрудники ГИБДД поднялись в дом и стали проверять квартиры. В одной из квартир оказался заперт пожилой мужчина, он не успел сообразить, что случилось. Патрульным пришлось выломать дверь и вызволить его.

В МВД России уже отметили храбрый поступок сотрудников ГИБДД. Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила «грамотные и самоотверженные» действия патрульных.