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В Ассоциации туроператоров обнародовали топ-5 посещаемых мест РФ

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В Ассоциации туроператоров обнародовали топ-5 посещаемых мест РФ

Москва, 20 ноября. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе обнародовала топ-5 самых посещаемых туристических мест РФ. Безусловным лидером по посещаемости является Краснодарский край. По данным Ассоциации туроператоров, в 2019 году его посетят более шестнадцати миллионов туристов.

Краснодарский край является абсолютным лидером и по количеству приезжих, как в летний, так и в зимний период.

«Краснодарский край популярен прежде всего, за счет Сочи. Если раньше туристы жили преимущественно вокруг города, то, начиная где-то с позапрошлого года, они живут в Имеретинке, в самом Большом Сочи, откуда добираются до горы, там катаются на лыжах и спускаются обратно. Там снег, а тут 18 градусов тепла. Это довольно комфортно», — делится информацией Майя Ломидзе.

Она также подчеркивает, что благодаря зимней Олимпиаде-2014 в городе теперь большая емкость размещения туристов, и это, не учитывая развитого частного сектора.

Согласно ее данным, за Краснодарским краем следуют крупнейшие города России — Москва и Санкт-Петербург. По данным Ассоциации туроператоров столицу посетят более 10 миллионов человек, а город на Неве — около 8 миллионов туристов.

Четвертое место занимает Крымский полуостров. По предварительным подсчетам, в 2019 году его посетит шесть миллионов отдыхающих. Как отмечает директор Ассоциации туроператоров, посещаемость Крыма и дальше будет увеличиваться за счет построенного моста. По словам Ломидзе, несмотря на специализацию на летнем туризме, Крым вероятно войдет и в топ-10 России и по зимнему туризму.

Пятерку замыкает город Казань. Столица Татарстана сумела обойти по количеству туристов Минеральные Воды.

«У Минеральных Вод ожидается примерно 1,6-1,8 миллиона гостей в год, у Казани — чуть больше двух миллионов. Хотя по другим данным — около трех», — заявила директор Ассоциации туроператоров.

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