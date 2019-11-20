Переданные Украине корабли могли ограбить, считает эксперт

Москва, 20 ноября. Корабли, которые Россия вернула Украине, могли быть ограблены, считает кандидат исторических наук, профессор НИО военной истории по Северо-Западу Института военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимир Грибовский.

После того, как Украина получила возвращенные Россией корабли, командующий ВМС страны адмирал Игорь Воронченко заявил, что они потеряли ход. Также он рассказал об «исчезновении» с кораблей плафонов, розеток и даже унитазов.

По словам Грибовского, речь может идти как о провокации, так и об ограблении.

«Теоретически, это, конечно, провокация. Но практически — они стояли там бесхозные, и все может быть. Их поставили у причала, и часовой один стоит. К нему подошли какие-то люди, знакомые, сказали «отвернись на секундочку» и пошарили там», — приводит слова эксперта телеканал «360».

Он отметил, что стандартный обыск корабля не предусматривает таких мер, как откручивание розеток или снятие унитазов. Грибовский подчеркнул, что не может склониться к какой-либо версии, не видя самих кораблей, однако добавил, что не исключает провокации.

Напомним, задержание украинских судов произошло 25 ноября прошлого года. Три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море, вторглись в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Экипаж не реагировал на требования об остановке, предъявляемые со стороны сотрудников погранслужбы и военных.