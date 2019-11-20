СМИ сообщили о тайной свадьбе Роналду в Марокко

Рим, 20 ноября. Легендарный футболист «Ювентуса» и игрок сборной Португалии Криштиану Роналду тайно женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес. Об этом сообщил итальянский журнал Novella 2000.

По данным издания, тайная церемония бракосочетания знаменитого футболиста и испанской модели состоялась в Марокко и была закрыта для общественности.

Роналду и Родригес объявили о своих отношениях в 2016 году. Через год у пары родилась дочь. При этом пара воспитывает еще троих детей от прошлых браков.

В текущем сезоне 34-летний нападающий «Ювентуса» провел 14 матчей. Португалец забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Роналду оценил свое состояние примерно в 500 млн долларов. Спортсмен подчеркнул, что не может назвать точной суммы, но на счету у него находятся «очень хорошие деньги». Роналду также рассказал, что владеет 17 автомобилями, однако он не смог перечислить все модели.