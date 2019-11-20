Комитет ГА ООН призвал Вашингтон оперативно выдавать визы дипломатам

Нью-Йорк, 20 ноября. Комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам принял резолюцию с призывом к Соединенным Штатам оперативно выдавать визы дипломатам и отменить ограничения на их поездки.

Решение по резолюции Комитета по правовым вопросам было принято консенсусом. Согласно документу, ГА ООН «рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и членам секретариата» ООН.

Как сообщает РИА Новости, авторы документа призывают США «отменить все оставшиеся ограничения» на поездки членов делегаций.

Визовый скандал случился в сентябре этого года. Американская сторона отказала в выдаче визы 18 российским дипломатам, которые собирались участвовать в сессии ГА ООН. В связи с этой историей Москва предложила перенести сессии Первого комитета в другой город. Затем Россия внесла в Первый комитет проект решения, передавала «Газета.ру».

8 ноября Первый комитет Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, отклонил предложение России о возможном переносе его работы из США из-за невыдачи виз дипломатам. Позднее заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов обратил внимание, что инициатива РФ не нашла широкой поддержки в связи с давлением со стороны США. Белоусов подчеркнул, что возможность для США не пускать на заседания ООН неугодных им делегатов ставит под угрозу всю систему глобальной безопасности.