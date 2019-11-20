Италия пытается опровергнуть неопровержимые доказательства союза с террористами ПНС Ливии

Тобрук, 20 ноября. Ливийская национальная армия, проводящая контртеррористическую операцию в Триполи и окрестностях, сбила итальянский БПЛА американского производства MQ-1.

Как гласит одно из сообщений в Twitter, армия Халифы Хафтара защищает Ливию в воздухе, на море и на земле

«Это солидарность с нацией, которую защищает ее национальная армия, защищающая земли, небо и моря нашей любимой страны», — говорится в сообщении.

Итальянское Министерство обороны оперативно отреагировало на новости, выпустив соответствующий релиз. Согласно сообщению ведомства, «была потеряна связь с БПЛА итальянских ВВС, который выполнял миссию «Безопасное море», который впоследствии потерпел крушение на территории Ливии. По утверждению министерства обороны Италии БПЛА совершал полет по маршруту, обговорённому с правительством Ливии».

Однако это сообщение выглядит недостоверным, так как неясно, с кем был согласован полёт, а главное, как в рамках миссии «Безопасное море» беспилотник мог оказаться в районе города Тархуна, в сорока километрах от ближайшей береговой линии. Задача для многоцелевого ударного беспилотника с ракетами на борту на таком удалении от моря в рамках миссии «Безопасное море» выглядит попыткой замести следы собственной поддержки террористов ПНС.

Свет на ситуацию позволяет пролить официальное сообщение пресс-службы ЛНА, переданное ФАН специальными корреспондентами из Бенгази. «Недалеко от н.п. Тархуна 11-ой ротой ЛНА был сбит итальянский БПЛА, ранее вылетевший с аэродрома Мисураты. 2 дня назад СМИ ПНС публиковали новости о прилёте итальянского грузового самолета в Мисурату якобы с новейшим медицинским оборудованием для поставки в больницы Триполи».

Однако помимо сообщения о «поставке медицинского оборудования», никаких новостей об организации или ремонта госпиталей не было. Зато, после появления грузового самолёта в Ливии был сбит боевой беспилотник, и не известно, сколько их привезли ещё. Отметим, что ещё один пособник террористов ПНС, Турция, на регулярной основе поставляет боевую технику и боеприпасы гражданскими судами и самолётам, о чем неоднократно сообщали СМИ.

Напомним, что ситуация в Ливии остаётся в плачевном состоянии с 2011 года, когда поддерживаемые США боевики свергли и жестоко убили последнего легитимного правителя страны, Муаммара Каддафи. Запад страны, включая столицу, Триполи, контролируется террористами так называемого ПНС, а восточная часть – избранным ливийцами тобрукским Парламентом, от чьего имени действует ЛНА.