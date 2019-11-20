Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и подарил ему букет белых роз

Москва, 20 ноября. Президент РФ Владимир Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и подарил ему букет белых роз.

Встреча главы государства и предстоятеля РПЦ прошла в патриарших палатах московского кремля. Президент также поблагодарил патриарха за помощь в поддержании межконфессионального мира.

«Это уже выходит за рамки пастырского служения, это уже такая государственная миссия», — сказал Путин.

В ответ глава РПЦ отметил, что сейчас отношения между государством и властью в России достигли такого состояния, что стало возможным обсуждение большое количество различных вопросов и реального взаимодействия на разных уровнях на благо россиян.

Патриарх также поблагодарил президента за то, что «именно в современной России такой диалог, такое сотрудничество стали возможными».