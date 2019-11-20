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Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в провинции Хасака в Сирии

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РФ и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасака

Москва, 20 ноября. Российская Федерация и Турция провели совместный патруль в сирийской провинции Хасака, сообщает руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Арада-Кабира – Кара-Мания в провинции Хасака. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России», — заявил Боренков.

Генерал-майор подчеркивает, что военная полиция продолжает патруль по маршрутам Кобани – Дарб-Эт-Тахт в провинции Алеппо, Айн-Исса – Мшерфет-Эш-Шахнат, Аджами – Бозгекли, Аджами – Мембидж в провинции Ракка.

Напомним, что 22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание контртеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских боевиков в Сирии. Меморандум предполагает введение сил российской военной полиции и сирийских пограничников для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

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Источник: РИА Новости
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