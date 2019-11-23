В Госдуме объяснили, почему мирный договор с Японией ничего не значит для РФ

Заключение мирного договора между Россией и Японией возможно только после того, как Токио признает суверенитет России над южной частью Курильских островов и откажется от военного союза с США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В Госдуме объяснили позицию Москвы.

Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о том, что Токио продолжит переговоры с РФ по мирному договору, придерживаясь своей базовой позиции — решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора.

«При всем уважении к секретарю кабинета министров мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии. Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано, что сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», — заметил Сергей Лавров.

Он добавил, что военный союз Японии и США «является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям». По словам Сергея Лаврова, «японским коллегам был передан перечень конкретных озабоченностей РФ в сфере безопасности, которые возникают в связи с наличием и постоянным укреплением японо-американского военно-политического альянса». И в Токио «обещали отреагировать на эти озабоченности».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей заметил, что глава МИД РФ говорит абсолютно здравые вещи.

«Фактически Япония оккупирована американскими войсками, а потому не может действовать самостоятельно. И министр Сергей Лавров в очередной раз дал понять, что к этому привело нарушение соглашения 1956 года. Японская территория сегодня наводнена американскими военнослужащими, что не позволяет руководству страны вести независимую политику. И именно поэтому Токио, даже при всем его желании признать суверенитет России над южными Курилами, не может сделать этого, а вынужден поддерживать конфликт. И это не дает заключить мирный договор между нашими государствами», — сказал Александр Шерин.

При этом депутат считает, что мирный договор с Японией на самом деле не так уж нужен России.

«Мы не должны бегать за Японией, прося ее дать нам надежду на мирный договор. И мы так не делаем. В договоре заинтересована в первую очередь японская сторона. Кроме того, мы помним, что договор о ненападении с Германией не спас СССР в 1941 году. Так что и мирный договор с Японией может быть просто бумагой. Нам гораздо важнее бумаг честь нашей страны и целостность ее территории. И нам надо помнить, что страна, в которой размещены иностранные войска, не может быть самостоятельной», — подчеркнул Шерин.

Парламентарий добавил, что американская военная группировка в Японии насчитывает 60-65 тысяч солдат.