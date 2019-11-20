Театр Эстрады имени Райкина впервые едет в Москву на официальные гастроли

Юбилейный 80-й сезон петербургский театр имени Райкина решил отметить первым в истории официальным гастрольным туром в столицу: 28, 29 и 30 ноября на площадке московского театра «Эрмитаж» пройдет показ ключевых спектаклей петербургского коллектива.

В первый день гастролей, 28 ноября, зрителям покажут автобиографический музыкальный спектакль Юрия Гальцева «Конопатая девчонка!», где худрук станет главным героем истории и сыграет сам себя. Сюжет полон романтики, ностальгических воспоминаний, ожидания приключений, самоиронии и мыслей о родном доме.

«Ну, конечно же, это, так скажем, легкая пародия и сатира на самого себя. Я же не играю актера, который такая звезда, приехавший туда или сюда в город или другой», — комментирует Гальцев. — Я просто играю самого себя воспоминаниями. Я рассказываю о своем детстве, о зиме, рассказываю о своих родителях, именно об отце. О моем легком воспитании, не легком поведении, а легком воспитании».

Во второй день москвичей ждут на показе спектакле, собранном из серии миниатюр «Шуры-Муры», поставленном по рассказам Василия Шукшина Юрием Гальцевым и Владимиром Глазковым. Это лаконичное повествование об обычных людях в исполнении выпускников гальцевской мастерской, что позволит увидеть мир Шукшина глазами молодежи, адаптировав тем самым классический дискурс для современников. Говорят, после посещения премьеры спектакля Лидия Федосеева-Шукшина осталась в полном восторге.

Финальным аккордом гастролей 30 ноября станет джазовый мюзикл с танцами и переодеваниями «Шоу для настоящих леди». Сюжет этого комедийного хита прекрасно знаком зрителям по голливудскому фильму «В джазе только девушки». Театр Эстрады имени Райкина немного изменил события, приблизив сюжет к реальным событиям: начале 30-х годов ХХ века два актера ради выживания в сложные годы Великой депрессии переоделись в женщин-актрисс и стали участниками предвыборной гонки сенатора Бена Брауна. Постановщиков спектакля выступил яркий комедийный режиссер Владимир Глазков. Динамика, яркость визуального и музыкального ряда, острый юмор немедленно сделали спектакль любимцем публики и критиков.

«Театр сейчас очень разный, потому что и зритель тоже очень разный — у каждого свое представление, что такое хороший спектакль, какой должна быть современная постановка, о чем она должна говорить с публикой, — сказал в преддверии гастролей Юрий Гальцев. — Кто-то любит авангард, кому-то нравятся классические мюзиклы. Главное, чтобы творческие коллективы стремились не только к индивидуальности, оригинальности, но и к честности перед зрителем. Спектакль должен зрителя «зацепить». История, которую рассказывают со сцены актеры, должна быть зрителю близка и понятна. Тогда может получиться спектакль, который публика действительно полюбит».

В репертуаре театра — фейерверк легких, развлекательных и просто веселых постановок, которые с добрым юмором поднимают серьёзные жизненные, а то и философские вопросы. Не случайно творческий девиз Театра Эстрады — «Не драматизируй!».