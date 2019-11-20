Захарова назвала абсурдными территориальные претензии Эстонии к России

Москва, 20 ноября. Абсурдные заявления властей Эстонии мешают нормализации отношений с Россией и тормозят ратификацию двусторонних договоров о границе, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на требования Таллина вернуть «аннексированные территории».

Речь идет о заявлении главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу. Министр заявил, что парламент республики может не ратифицировать пограничный договор с Россией из-за разногласий по Тартускому мирном договору 1920 года. Дальше него пошел спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, который заявил, что Москва должна вернуть прибалтийской республике «аннексированные территории».

«Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории», — заявила в ответ Захарова.

Она также выразила сожаление, что власти Эстонии вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжают делать все более провокационные заявления.

Напомним, Тартуский договор был заключен между СССР и Эстонией еще 2 февраля 1920 года. В 1940 году, когда республика вошла в состав Советского союза, указанные в документе территории отошли РСФСР. МИД РФ не устает объяснять Таллину, что договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

В 2005 году Эстония и Россия согласовали границу после переговоров, которые длились 11 лет. В феврале 2014 года главы МИД обеих стран подписали договор. Теперь его должны ратифицировать парламенты России и Эстонии. Однако эстонская Консервативной партия продолжает считать, что граница должна проходить в соответствии с Тартуским договором.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что Кремль считает территориальные претензии Эстонии к России неприемлемыми, и Россия с ними никогда не согласится.