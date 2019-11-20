Восстановить мирную жизнь в Сирии России мешают курдские боевики, ведомые США

Москва, 20 ноября. Благодаря сочинскому меморандуму Россия и Турция обеспечивают мир и восстановление нормальной жизни людей на севере Сирии. Ситуацию усугубляют только курдские боевики, идущие на поводу у США, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Пункты выдачи гуманитарной помощи открылись в городах и мелких населенных пунктах, которые отрезаны от центра провинции Алеппо. Чтобы предупредить возможные провокации, перед началом работы пунктов в небо подняли вертолеты российских ВКС. Кроме того, военная полиция РФ провела рейды в окрестностях населенных пунктов, чтобы обеспечить безопасность. Хранить гуманитарные грузы Россия будет на брошенных военных базах США в этом регионе.

Водолацкий отметил, что заключенный между РФ и Турцией в Сочи меморандум «способствует возвращению жизни в сирийских провинциях в нормальное русло».

«Благодаря сочинским договоренностям Москве и Анкаре удалось вытеснить из этих районов курдские террористические формирования, после чего люди стали возвращаться в брошенные дома и строит планы на будущее. Пока территории контролировали банды, об этом не шло и речи», — заявил он в интервью «Экономике сегодня».

Депутат обратил внимание, что Россия на Ближнем Востоке «стала мощным фактором, который уравновесил деструктивные процессы, разжигаемые США». Вашингтон планировал «расчленить Сирию руками террористических группировок», однако Москва с союзниками этого не допустили.

«Конечно, на первых порах нужно помочь местным жителям — для этого Москва и организует гуманитарные миссии. Благодаря этому мирные жители наладят быт и вскоре смогут обеспечивать сами себя. Без поддержки на первом этапе добиться этого сложно», — добавил парламентарий.

Ранее, напомним, курдские боевики предприняли попытки провести ряд провокаций в отношении турецкий военных. Анкара воспринимает это как нарушение договоренностей о создании буферной зоны и грозит вновь начать операцию «Источник мира», которая проводилась на севере Сирии с 9 по 22 октября.

Комментируя деструктивные действия курдских бандформирований, Водолацкий напомнил, что «все указания они получают от США», которые видят основной своей задачей «добиться максимальной дестабилизации в Сирии, подорвать доверие к законному правительству Башара Асада, погрузить страну в хаос ради собственных геополитических и грабительских целей — в частности, дальнейшей незаконной добычи и вывоза нефти».

Подводя итоги, парламентарий выразил мнение, что «в конечном итоге победит здравый смысл». По его мнению, если бандформирования курдов откажутся в угоду США сложить оружие, Турции придется пойти на их ликвидацию. Курды, которые откажутся от «сепаратистских планов и американского протектората», смогут принять участие в переговорах и построить новую жизнь.

«Москва и Дамаск не раз показывали, что держат двери открытыми для таких контактов», — резюмировал Водолацкий.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов ИГ1 (организация запрещена на территории РФ), передавала «Газета.ру». Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население и привлекали в свои ряды членов ИГ. Кроме того, целью операции Анкары стало создать буферную зону для предотвращения действий террористов из состава «Рабочей партии Курдистана», YPG и «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.