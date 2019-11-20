Как в Станице Луганской тайно открыли мост, несмотря на обещания Зеленского

В Луганской Народной Республике прошло «тайное» открытие моста в районе пункта пропуска «Станица Луганская». Проход через путепровод произошел сразу после отъезда президента Украины Владимира Зеленского и местной прессы. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места собыйтий.

Владимир Зеленский прибыл в среду, 20 ноября, в населенный пункт Станица Луганская и провел на фоне строительных работ пресс-конференцию для «своих» журналистов, при этом целенаправленно игнорируя прессу «с той стороны». В ходе беседы он пообещал, что открытие моста состоится через несколько дней. Но сразу после того, как президентский кортеж двинулся с места событий, а вместе с ним и «свои» журналисты, украинские правоохранители убрали заграждения и сообщили, что проход через путепровод свободен. Так называемое «открытие» состоялось за час до закрытия пункта пропуска.

«Абсолютно непонятно, что пытались сегодня сделать. Прошла какая-то пиар акция», — сообщил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Мост в районе Станицы Луганской — жизненно важная магистраль для населения ЛНР. Например, пенсионеры ЛНР должны регулярно «отмечаться» на украинской территории, чтобы получать заработанные раннее ими пенсии.

«Было крайне тяжело в таком возрасте, как у нас, пенсионеров, переходить через разваленный мост. Зимой вообще невозможно было спускаться, каждый раз шел и не знал, получится ли пересечь аварийный участок. А без пенсии — никак. Теперь, надеюсь, будет проще. Мы долго этого ждали», — рассказала луганская пенсионерка.

Напомним, мост в районе пункта пропуска «Станица Луганская» был подорван в 2015 году. В рамках Минских соглашений Украина обязалась отремонтировать аварийную часть путепровода.