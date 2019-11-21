Сирия, 21 ноября. Из-за провокаций YPG на севере Ракки возобновились столкновения между войсками Турции и курдами-радикалами. Жители Хасаки вышли на митинги против SDF****. ВКС РФ ударили по террористам к юго-западу от Алеппо в ответ на нарушения режима тишины, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ударили по террористам к юго-западу от Алеппо в ответ на очередные нарушения режима тишины.

Курдские вооруженные группировки: полностью оставили жителей города Аль-Кубер в Дейр-эз-Зоре без хлеба; столкнулись с протестами мирного населения на юге Хасаки.

Армия Турции и союзные силы: атаковали позиции YPG на севере Ракки после очередных провокаций курдов-радикалов; ликвидировали двоих террористов РПК в Айн-Иссе.

Провинция Алеппо

По сведениям Step News Agency, самолеты ВКС РФ нанесли удары по расположениям боевиков недалеко от населенного пункта Хамира к юго-западу от Алеппо. Данных о причиненном террористам уроне оппозиционный портал не сообщает. Необходимо подчеркнуть, что дислоцирующиеся на данном направлении джихадисты регулярно нарушают установленный на территории всего «Большого Идлиба» режим тишины. Там базируются большей частью бандгруппы «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** (деятельность запрещена в России) и других связанных с «Ан-Нусрой» исламистских формирований. Из-за их продолжающейся активности в нарушение перемирия российская авиация и Сирийская арабская армия (САА) вынуждены точечно воздействовать на террористические очаги сопротивления.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Аль-Кубер, который располагается к северу от Дейр-эз-Зора и находится в оккупации курдских радикалов из Сирийских демократических сил (SDF), из-за острого дефицита муки полностью прекратили работу все пекарни, передает местный новостной ресурс в Twitter DeirEzzor24. Решение о том, какое именно количество муки выделить местному населению, принимают оккупационные власти, состоящие преимущественно из главарей курдских бандгрупп. Жители отмечают, что в районе всегда была нехватка хлеба, однако теперь ситуация достигла критической точки. Стоит подчеркнуть, что на всех территориях, которые были захвачены курдами-боевиками за Евфратом, мирное восстановление, несмотря на многочисленные обещания, так и началось. Более того, гуманитарная обстановка, наоборот, заметно осложнилась.

Провинция Ракка

Турецкая армия и ее союзники атакуют позиции Отрядов народной самообороны (YPG) к западу от города Тель-Абъяд в северной части провинции Ракка, пишет информационный портал asrar7days. Столкновения разворачиваются вокруг поселения Хафийя и соседних деревень. Ранее Анкара приостановила свою антитеррористическую операцию на севере САР под названием «Источник мира», дав курдам-боевикам возможность добровольно вывести свои бандформирования на юг от сирийско-турецкой границы. Несмотря на это, отдельные группировки YPG продолжают активность, в том числе устраивая крупные теракты в Камышлы и Аль-Бабе, а также совершая нападения на российско-турецкие патрули.

Протурецкие бойцы ударили по опорным пунктам Рабочей партии Курдистана (РПК) в окрестностях города Айн-Исса к северу от Ракки из минометов. В результате, по данным военного источника в Twitter (@CombatChris1), были ликвидированы два курдских террориста.

Провинция Хасака

Десятки жителей деревень, расположенных на юге провинции Хасака, устроили массовые демонстрации против произвола радикалов SDF на северо-востоке Сирии. По информации агентства Sputnik, митингующие в знак протеста перекрыли ключевое шоссе, связывающее Дейр-эз-Зор и Хасаку. Шествия отмечались между поселками Кана и Хамдания. Причиной нового всплеска недовольств стало очередное похищение курдскими террористами гражданских лиц. Так, на перекрестке около Хамдании радикалами SDF были незаконно задержаны гражданин по имени Айяд Аль-Шувайх и его дочь Аль-Ашриния. Их насильно втащили в машину «Демократических сил», о чем вскоре рассказали очевидцы.

1 Организация запрещена на территории РФ.