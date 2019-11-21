Сирия итоги за сутки на 21 ноября 06.00: курдские радикалы подверглись атакам ИГ* в Дейр-эз-Зоре, жертвы ВВС Израиля в Дамаске

Сирия, 21 ноября. Завершился девятый этап патрулирования территорий силами Турции и РФ на севере САР. Новые вылазки ИГ1 произошли в зонах контроля курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре. ВВС Израиля нанесли удары по окраинам Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляли боевые вылеты на юге Идлиба и на западе Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли поселение Ум Аль-Хер и фермы у Аль-Тавилы в Хасаке; направили подкрепление на северо-запад Хамы.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреляли позиции курдских радикалов на севере Алеппо; завершили новый этап патрулирования зоны безопасности совместно с военной полицией РФ.

«Тахрир аш-Шам»: провоцировала стычки с САА на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве курдского радикала в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре; организовало вылазку на позиции SDF**** на востоке Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: открыли огонь по окрестностям Тель-Абьяда в Ракке, есть жертвы среди жителей; подозреваются в минировании автомобиля на северо-западе Хасаки; возобновили незаконные задержания сирийцев в Хасаке; столкнулись с митингами населения в городе Джезра в Дейр-эз-Зоре; демонтируют стену у города Тель-Абьяд в Ракке.

ВВС Израиля: нанесли удары по окраинам Дамаска; вели перестрелки с союзниками Турции на границе между Алеппо и Раккой.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки израильские ВВС в очередной раз прибегли к воздушной атаке опорных пунктов проасадовских иранских формирований в Дамаске. Агентство новостей SANA News сообщало о том, что военные самолеты ВВС Израиля выпустили ракеты в направлении военных объектов союзников Сирийской арабской армии (САА), большинство из которых удалось перехватить комплексам ПВО. Отмечалось, что в результате атаки пострадали гражданские лица. Более того, два человека погибли. Израильские власти никак не прокомментировали случившееся.

Провинция Алеппо

В западных районах провинции вновь отмечались вооруженные стычки между правительственными войсками и джихадистами незаконных группировок. Согласно данным военного источника в сети Twitter (halabtodaytv), после провокационных ударов исламистов военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) были вынуждены открыть ответный огонь. Артиллерия САА обстреляла расположения боевиков недалеко от населенных пунктов Джазрайя и Заммар к юго-западу от Алеппо. Во второй половине дня в данном районе были замечены российские военные самолеты.

Тем временем на севере провинции продолжились перестрелки на линии разграничения сил курдских бандгрупп и поддерживаемых Турцией формирований. Twitter-канал (SyriCall) передавал, что протурецкие ополченцы ударили по опорному пункту Отрядов народной самообороны (YPG) южнее города Азаз. Никакой информации о нанесенном курдским радикалам уроне все еще не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) накануне вновь отмечались вылазки так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о том, что боевики террористической группировки организовали взрыв в городе Намлия, после чего напали на отряд курдских боевиков.

Кроме того, еще одна вылазка джихадистов произошла в Дибане. Согласно сведениям интернет-портала «аль-Амак», подконтрольного ИГИЛ1, террористы убили одного из разведчиков Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). Twitter-канал (deirezzor24) также сообщал о гибели в Дибане двух гражданских лиц.

К вечеру поступила информация о возобновлении народных протестов в районах, оккупированных курдскими радикалами. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (huseyinbozan), в митинге приняли участие жители города Джезра в Северном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» в течение дня продолжили работу российские ВКС. Военный источник в сети Twitter (MMCSYR) сообщал о том, что точечные авиаудары ВКС РФ пришлись по укреплениям и штаб-квартирам боевиков «Джебхат ан-Нусры»1*** поблизости от населенных пунктов Хасс, аль-Хамидия и Умм аль-Халахель. Тем временем сирийские ВВС атаковали укрепрайоны боевиков в районе города Маарет-Хурма. Также произошли стычки на северо-западе соседней Хамы, куда также было переброшено подкрепление Сирийской арабской армии (САА).

Фиксировались ожесточенные столкновения у населенного пункта аль-Мушрафа на востоке Идлиба. Поступали данные о том, что окраины города перешли под контроль правительственной армии. Боевики, в свою очередь, заявляли о потерях САА в живой силе, однако подобные сообщения не получили официального подтверждения.

Во второй половине дня исламисты вновь спровоцировали возобновление боевых действий на границах «Большого Идлиба», обстреляв район населенного пункта Тель-Хазна. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Провинция Ракка

Возобновились стычки между курдскими боевиками и протурецкими силами на границе провинций Ракка и Алеппо. Согласно информации военного источника в сети Twitter (ynms79797979), взаимные обстрелы разворачивались населенных пунктов Казали и Карфал.

Также стало известно о новых столкновениях у города Тель-Абьяд. Под ударом курдских радикалов казались окрестности населенного пункта, в том числе здание школы, что привело к гибели трех гражданских лиц и ранению еще восьми сирийцев.

Турки при поддержке городского совета Тель-Абьяда приступили к демонтажу стены, возведенной на сирийско-турецкой границе с целью защиты от вылазок террористов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Вечером прогремел взрыв недалеко от Тель-Тамра. Один из высокопоставленных членов РПК был убит, подорвавшись на СВУ, установленном самими курдскими радикалами. Двое его сообщников также получили ранения.

Провинция Хасака

Девятый совместный патруль Турции и РФ осуществил патрулирование территорий на севере Сирии. Российское Минобороны сообщило о том, что мониторинг обстановки проводился на бронеавтомобилях «Тигр» и БТР-80, а также на турецких Kirpi.

Курдские радикалы продолжали осуществлять подпольную деятельность в занимаемых протурецкими силами районах. По данным военного источника в Twitter (mediaofj), в деревне Кава Шаллах произошла детонация заминированного автомобиля, жертвами инцидента стали несколько бойцов союзных Турции формирований. Местные активисты обвинили в случившемся курдских радикалов.

Еще ряд деревень перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА). Twitter-канал (RojavaNetwork) сообщал о том, что войска САР заняли поселение Ум Аль-Хер, а также фермы у населенного пункта Аль-Тавила.

Возобновились незаконные аресты на контролируемых курдскими боевиками территориях. Военный источник в Twitter (alkhabour21) передавал, что рейды состоялись в населенном пункте Курайш.

Поступали данные об американском конвое, занимавшемся патрулированием территорий на северо-востоке провинции у города Румейлан.

1 Организация запрещена на территории РФ.