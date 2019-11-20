Сирия, 20 ноября. В провинции Даръа произошло новое нападение на одного из сирийских военных. Боевики продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками в Идлибе. Курдские боевики понесли потери в результате взрыва собственной бомбы в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного из сотрудников службы безопасности при нападении неизвестных к северу от Даръа; задействовали авиацию в оккупированных районах Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции САА на востоке провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в результате взрыва собственноручно заложенного СВУ на севере Ракки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила новая информация о последствиях вылазки террористов «Исламского государства»1 в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре, о которой сообщалось в первой половине дня. Согласно данным военного источника в сети Twitter (deirezzor24), налет боевиков привел к ранению двух гражданских лиц — Гази аль-Маджида и Хазаль аль-Авада. Напомним, ранее связанный с ИГИЛ1 интернет-портал al Amaq заявлял об убийстве сотрудника службы разведки Отрядов народной самообороны (YPG) в данном районе. Таким образом, джихадисты ИГ1 все еще представляют угрозу безопасности мирного населения на занимаемой «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории.

Провинция Даръа

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в провинции Даръа произошло новое нападение на одного из сирийских военных. Сотрудник сил безопасности подвергся атаке в районе города Тафас севернее административного центра региона. Предполагаемыми организаторами убийства считаются боевики вооруженной оппозиции, продолжившие подпольную деятельность после поражения исламистов летом прошлого года. Некоторые военные эксперты полагают, что «спящие ячейки» координируют свои действия с силами возглавляемой США международной коалиции, дислоцирующимися в районе «ат-Танфа». Напомним, операция по зачистке Даръа и соседней эль-Кунейтры, получившая название «Базальт», завершилась в июле 2018-го.

Провинция Идлиб

В южных и восточных районах Идлиба не прекращаются интенсивные перестрелки между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Как передает новостной портал Masar Press Agency, исламисты ведут минометный обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе деревни аль-Луайбда. В свою очередь силы САР задействовали авиацию. Так, Twitter-канал (ufuk_sy) заявляет о вылетах сирийских ВВС недалеко от поселения Баскала. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (CombatChris1) сообщает о взрыве недалеко от города Тель-Тамр. Отмечается, что детонировало СВУ, заложенное на обочине дороги, в результате чего был убит один из высокопоставленных членов Рабочей партии Курдистана или Отрядов народной самообороны (YPG). Кроме того, были ранены два сотрудника курдской «милиции» «Асайиш». Предполагается, что взрывное устройство было установлено самими курдскими радикалами перед отступлением на юг. Напомним, в соответствии с условиями меморандума, заключенного после сочинских переговоров между президентами Турции и РФ, радикальные курдские бандгруппы должны вывести свои отряды из приграничных районов на севере САР. В противном случае Анкара намеревается возобновить наступление к востоку от Евфрата.

Между тем после зачистки от курдских боевиков северных районов Сирии сирийцы начали возвращаться в свои дома. По данным Twitter-канала (OGNreports), партия беженцев прибыла в города Тель-Абьяд, Сулук и Рас аль-Айн.

Провинция эс-Сувейда

Стало известно о проведении новой гуманитарной акции в провинции эс-Сувейда. В соответствии с данными информационного бюллетеня российского Центра по примирению враждующих сторон, гумпомощь была доставлена в населенный пункт эль-Мазраа. Известно, что среди жителей были распределены 500 продовольственных наборов, тогда как учащиеся местной школы получили рюкзаки для книг и тетрадей. Кроме того, российскими военными врачами сирийцам была оказана квалифицированная медицинская помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.