Минобороны России показало видео испытаний одной из мощнейших пушек в мире

Москва, 20 ноября. Минобороны России показало видео испытаний известных артиллерийских установок 2С7М «Малка» в Кузбассе.

В Кемеровской области российские артиллеристы проверили огневые возможности 203-миллиметровых самоходных пушек «Малка», которые признаны одними из самых мощных в мире. В рамках испытаний военные нанесли удар по позициям условного противника на дистанции 30 километров.

Как уточняют в российском оборонном ведомстве, при стрельбе использовалась новая методика огневого поражения, по которой удары по позициям «врага» наносились точечно, с открытых огневых позиций и по навесной траектории. Корректировка огня осуществлялась при помощи отечественного многофункционального беспилотного комплекса «Орлан-10».

Испытания прошли в снегах, поскольку на территории Сибири, в частности, Кузбасса, уже выпало значительное количество осадков.

Напомним, известная «Малка» недавно прошла глубокую модернизацию в соответствии с требованиями Минобороны РФ. Ее проводило предприятие «Уралтрансмаш».

Так, на пушке были заменены коробка передач, распределительные механизмы и система энергообеспечения. Обновлена аппаратура внутренней связи, радиостанция, приборы противоатомной защиты и наблюдения, комплекс приема и обработки данных.

Артиллерийская установка 2С7М «Малка» представляет собой модернизированный вариант орудия 2С7 «Пион», созданный в 1980-х годах. Пушка предназначена для поражения целей и объектов противника в глубине обороны за линией фронта.

«Малка» способна стрелять осколочно-фугасными снарядами и активно-реактивными боеприпасами. Главное преимущество этого оружия — возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.