Петербуржцев наградили почетным знаком «За милосердие». ФАН-ТВ

27 петербуржцев наградили почетным знаком губернатора Петербурга «За милосердие». Торжественная церемония прошла 20 ноября в Смольном. Анна Митянина вручила награды сотрудникам социальных служб, которые помогают бездомным, людям с ограниченными возможностями, детям и трудным подросткам.

«Сегодня запрос общества очень велик на тех людей, которые работают не за награды и посты, не за высокое признание и оценку, и уж точно не за высокие заработки. Сегодня очень высок запрос на тех людей, которые живут тем, что дарят свое сердце другим людям. И сегодня, вручая от имени губернатора знак «За милосердие», я хочу напомнить, что на нем изображен ангел, который оберегает город и его горожан», — сказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

Награда «За милосердие» была утверждена в 2004 году, и за все время ее получили более 400 человек. Это медицинские сестры, врачи, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники отдела опеки и другие работники социальных сфер.