«Наш завод — сборная страны»: глава «КамАЗ» Когогин о том, как добиться успеха в делах

Промышленник Сергей Когогин знает о производстве все: он руководит крупнейшим в России автоконцерном дизельных грузовых автомобилей и дизелей «КамАЗ». Должность он занимает уже 17 лет: эффективно руководить такой большой компанией ему помогает любовь к профессии и к Родине.

Карьера Сергея Анатольевича началась на Казанском моторостроительном заводе: там он трудился фрезеровщиком. Через несколько лет ему доверили должность инженера в судостроительной компании. Спустя некоторое время Когогин этот завод возглавил. В июле 1999 года Сергей Анатольевич вошел в совет директоров «КамАЗа», а через три года стал генеральным директором автоконцерна.

Под руководством Когогина «КамАЗ» добился огромных успехов. Продажи грузовиков стабильно растут, не только в России, но и по всему миру — компания продает на экспорт тысячи машин ежегодно. «КамАЗ» владеет сборочными предприятиями во Вьетнаме, Индии, Казахстане, Индонезии и других странах. А в 2015 году, несмотря на антироссийские санкции, на заводах наладили сборку автомобилей марки Mercedes, пока что — из импортных комплектующих. В планах компании — локализация производства и замещение иностранных двигателей отечественными аналогами.

Сергей Анатольевич пробовал силы не только в бизнесе, но и в политике — в 2002 году он стал заместителем министра экономики и промышленности Татарстана. А в 2004 году Когогина избрали депутатом госсовета Республики Татарстан III созыва. В 2018 году Сергей Анатольевич вернулся в политику — президент России Владимир Путин назначил его своим доверенным лицом на выборах.

Правда, с фамилией Когогина вышел курьез. Глава государства часто произносит ее неправильно.

«Я все время путаю фамилию директора — Когогин или Коготин, но он эффективный руководитель, реально очень воспринимает ситуацию», — отозвался о нем Владимир Владимирович.

Успешную работу на посту гендиректора «КамАЗа» Когогин связывает, в первую очередь, с профессионализмом и сплоченностью его подчиненных, а еще — с патриотизмом.