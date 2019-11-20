Ассоциация туроператоров назвала самые популярные у россиян страны в 2019 году

Москва, 20 ноября. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе заявила, что по количеству российских туристов, которые уже отдохнули и еще отдохнут в текущем году в Турции, установлен новый рекорд. Ожидается, что по итогам 2019 года можно будет говорить о цифре в 6 млн человек.

Глава АТОР в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала, как живет нынче туристическая отрасль в РФ, а также какие есть достижения и проблемы. Ломидзе в том числе сообщила, куда в нынешнем году чаще всего ездили российские туристы.

«Направление номер один ― конечно же, Турция. И не в первый раз. Просто вообще несмотря ни на что. По итогам этого года будут порядка 6 млн человек. И это рекордный показатель за все время существования туризма из России в Турцию», ― рассказала глава АТОР.

По словам Ломидзе, дальше с большим отрывом, потому что до данной цифры вообще никто не приблизился, идет Испания — 1,5 млн человек. Где-то около того ожидается у Таиланда, еще 1,2 млн наших туристов, наверное, будет у Греции, поделилась собеседница ФАН.

Замыкает пятерку Италия ― около 1 млн туристов из России. У Кипра ожидается примерно восемьсот тысяч. Все остальные страны, которые входят в первую десятку, еще больше отстают от Турции, добавила глава АТОР.

Ломидзе выразила мнение, что решение парламента Турции о введении с 2020 года налога на проживание в размере двух процентов от стоимости размещения не повлияет на популярность этого направления у россиян.

«Все равно будут ездить. По соотношению цена — качество, по набору предлагаемых услуг, никто Турцию, конечно, не сможет обойти», ― уверена эксперт.

Глава АТОР сообщила, что за последний год цены на туристические путевки выросли на 15%, однако даже это не повлияло на популярность курортов.

Полный текст интервью с Майей Ломидзе читайте на сайте Федерального агентства новостей в ближайшее время.