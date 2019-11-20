Донбасс сегодня: бойцы ВСУ переходят на сторону радикалов, офицеры США готовят диверсантов

Донбасс, 20 ноября. Украинские подразделения обстреляли район разведения войск в Петровском. Бойцы ВСУ дезертируют из частей с оружием и боеприпасами и примыкают к бандам националистов. Генштаб ВСУ подтвердил гибель полковника Коростылева. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки зафиксировано 12 нарушений украинской стороной режима прекращения огня в Донбассе. В зоне обстрелов находились девять районов Донецкой и Луганской Народной Республик. В направлении Донецка и Горловки огонь открывался десять раз с использованием крупнокалиберного стрелкового оружие. Поселки Фрунзе и Санжаровка в ЛНР два раза обстреляны из 82-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета. Жертв и разрушений нет.

Управление Народной милиции ДНР вечером во вторник выступило с экстренным заявлением о том, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по району разведения войск в Петровском. Во время стрельбы там находились сотрудники МЧС, которые проводят разминирование опасного участка. Саперы были вынуждены остановить работу и отойти на безопасное расстояние. Указанная провокация направлена на срыв мероприятий по разминированию, которые в ближайшее время должны быть проверены сотрудниками миссии ОБСЕ.

Генштаб ВСУ официально подтвердил смерть комбрига Коростылева

Спустя неделю после произведенного террористического акта в отношении командира 128-й бригады ВСУ Евгения Коростылева Генеральный штаб Украины сообщил о его смерти. В заявлении указано, что Коростылев получил тяжелое ранение во время выполнения задач в районе проведения силовой операции.

Представитель УНМ ДНР Дмитрий Астрахань выразил сомнения по поводу того, что офицер скончался от полученных ранений. Учитывая, что раненый находился в военном госпитале, а спасением его жизни занимались лучшие врачи и высококвалифицированный медперсонал, в Донецке не исключат, что именно в медицинском учреждении националисты, ранее покушавшиеся на полковника Коростылева в Донбассе, до конца осуществили план физической ликвидации.

Напомним, что согласно версии дончан, неделю назад автомобиль с полковником ВСУ Евгением Коростылевым и еще тремя офицерами был расстрелян боевиками «Правого сектора»1. Украинская сторона об инциденте не сообщала, а в СМИ появлялись немногочисленные публикации, основанные на слухах из Сети. Основной версией, по традиции, была «атака террористов на автомобиль офицера ВСУ».

Офицеры НАТО обучают украинских военнослужащих

Офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко сообщает, что, по данным разведки, США продолжают оказывать военную помощь Украине с целью «модернизации армии». Десять американских инструкторов прибыли в район дислокации 14-й механизированной бригады в район Крымского Луганской области.

Военнослужащие НАТО проводят обучение личного состава бригады навыкам минно-взрывного дела и военной деятельности в составе групп. Отдельное внимание уделяется подготовке и действиям в составе диверсионных групп. Спикер УНМ ЛНР добавил, что усиление обстрелов республики в последнее время отмечается именно со стороны села Крымское. Там же ранее разведка ЛНР фиксировала американские флаги, установленные на переднем крае, и присутствие журналистов американского издания The New York Times.

Небоевые потери ВСУ

Украинский боец из 46-й десантно-штурмовой бригады подорвался на своей мине в районе села Сизое Луганской области, сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР. В части проводится расследование инцидента. По предварительным данным, расположение взрывного устройства отсутствовало на карте минных полей, а установили его бойцы ушедшей по ротации 25-й десантной бригады. Командир подразделения сокрыл истинную причину смерти подчиненного, списав все на гибель бойца в результате обстрелов.

Солдаты ВСУ сбегают к радикалам

Военные луганского армейского корпуса зафиксировали несколько групп вооруженных радикалов в районе разведения сил и средств вблизи Золотого. Разведка заметила в составе этих групп бойцов в форме ВСУ. По данным луганчан, некоторые несогласные с решениями командиров солдаты армии Киева примыкают к националистам, дезертировав из своих подразделений с оружием и боеприпасами.

1 Организация запрещена на территории РФ.