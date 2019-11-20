Украинский политолог «отправил в нокаут» американского эксперта в эфире «России-1»

Москва, 20 ноября. Украинский политолог Василий Вакаров устроил потасовку с американским коллегой Грэгом Вайнером в эфире политического ток-шоу «Кто против?» на телеканале «Россия-1».

Вакаров и Вайнер эмоционально обсуждали влияние США на политику Украины. Украинский эксперт отметил, что ранее на политику Киева оказывала влияние Россия, однако теперь это делают США. При этом Вакаров подчеркнул, что влияние США на Киев нанесло наибольший вред украинскому народу и государству.

Кроме того, украинского политолога возмутило заявление посла США на Украине, который выступил против привлечения к уголовной ответственности бывшего президента Украины Петра Порошенко за преступления, совершенные им в период работы в должности главы государства, передает «Царьград».

В свою очередь Вайнер заявил, что Вакарову не стоит жаловаться на Вашингтон в телеэфире, а лучше обратиться напрямую в Белый дом или «попросить доброго посла», чтобы Порошенко все-таки арестовали.

Эти слова вывели Вакарова из себя, после чего он плеснул американцу в лицо стакан воды и с криком «Что ты меня провоцируешь?!» набросился на оппонента. Вайнер упал и ударился головой о декорации.

На этом моменте трансляция передачи была прервана на рекламу. Позднее трансляция была продолжена, однако без участия Вайнера и Вакарова. При этом ведущий ток-шоу Дмитрий Куликов заверил, что с пострадавшим экспертом «все в порядке», передает «Утро.ру».

«С Грэгом все в порядке, его осматривают врачи. А Вакаров удален, — добавил он. — Это недопустимый инцидент», - сказал Куликов.

Видеозапись с потасовкой украинца и американца в ток-шоу «Кто против?» опубликовал в своем микроблоге Twitter телеведущий Владимир Соловьев.

«Василь отправил Грэга в нокаут...» — прокомментировал он видеозапись.