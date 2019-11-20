Вишневский пользуется связями внутри университета Герцена для защиты от секс-скандала

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский впервые развернуто прокомментировал скандал вокруг него из-за обвинений в домогательствах от нескольких студенток Герценовского университета, которые сообщили о том, что он приставал к ним. В беседе с «Петербургским дневником» он рассказал, что всегда придерживался формальных отношений со своими студентами и не склонен даже дружить с ними, не говоря уже о чем-то большем.

Все сообщения о харассменте он в очередной раз назвал ложью и атакой на него лично, хотя переписка студентов, опубликованная ФАН, содержит очень прозрачные намеки на двусмысленные предложения, а чуть позже появилось и видео, где студентка рассказывает лично о своем неприятном опыте общения с депутатом. Но Вишневский не признал пока ни одного обвинения в свой адрес, а продолжает настаивать, что дело в политике.

В той же беседе Вишневский охарактеризовал отношения с деканом факультета истории и социальных наук Алексеем Воронцовым как «прекрасные». Вместе с Воронцовым они работали в ЗакСе V созыва, где тот возглавлял комиссию по образованию, науке и культуры. Вишневский назвал его лучшим главой комиссии за все время. Сам Воронцов по поводу скандала с Вишневским высказался осторожно, заявив, что готов лично встретиться и побеседовать с предполагаемыми жертвами домогательств.

Требования студенческого профсоюза отстранить Вишневского от преподавания до конца разбирательств проигнорировали и на самом верху в ректорате университета, несмотря на то, что студенты призвали обратить внимание на сигналы, так как замалчивание таких случаев может привести к тяжелым последствиям. Об официальной проверке в университете не заявляли, но информацию о Вишневском с официального сайта университета убрали в самом начале скандала, отметив, что Борис Лазаревич работает на факультете на условиях гражданско-правового договора как приглашенный преподаватель.

Интересно, что именно «Петербургский дневник» — официальное СМИ правительства города — дал высказаться Вишневскому, несмотря на всю оппозиционность депутата и открытое противостояние с новой командой Смольного. Впрочем, этот факт может объясняться личным отношением главного редактора издания Кирилла Смирнова — когда-то он сам получил диплом на факультете истории и социальных наук в Герцена, где преподает Вишневский, и не исключено, что до сих пор дорожит контактами с руководством вуза.

Пока ректорат решил до последнего защищать преподавателя, не обращая внимание на сообщения о его недостойных поступках и угрозу благополучию своих студентов. Но университету все же придется отреагировать, так как молчание тревожит людей, особенно сейчас, на фоне эха шокирующего убийства доцентом СПбГУ Олегом Соколовым 24-летней Анастасии Ещенко, которая была его студенткой и возлюбленной. Требующие разобраться с обвинениями в адрес Вишневского напомнили, что на Соколова тоже неоднократно жаловались, но руководство вуза предпочитало не замечать сигналов о странном поведении маститого историка и знаменитости, пока не случилось трагедии.

Статус, научные достижения и профессиональные умения не могут быть оправданием для нездоровых отношений в высшей школе, и несмотря на то, что обычно жертвам домогательств страшно и стыдно рассказывать о таких фактах, с проблемой можно бороться только оглаской, отказавшись от традиций круговой поруки.