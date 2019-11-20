Первая модельная библиотека с анти-кафе и лаундж-зонами открылась в Магаданской области

Палатка, 20 ноября. Первая современная модельная библиотека с анти-кафе и лаундж-зонами начала работу на Колыме. Об этом сообщается на сайте правительства Магаданской области.

Читальное пространство нового типа открылось в поселке Палатка на базе устаревшей библиотеки. Архаичное читальное место превратилось в современное комфортное пространство, предназначенное не только для чтения, но и для общения и досуга.

После ремонта в библиотеке появилось сразу несколько принципиально новых пространств — антикафе с лаундж-зонами, место для проведения мероприятий, уютная территория для общения и работы с ресурсами. Также новинкой стали зоны, разделенные по возрастным категориям.

В помещении было проведено полное техническое переоснащение, закуплена новая мебель и предметы интерьера, организован доступ к электронным библиотечным системам и, самое главное, — обновлен книжный фонд.

Изменения коснулись не только физического пространства здания, но и его сотрудников, которые прошли специальные курсы повышения квалификации.

Отмечается, что на создание современного общественного пространства из федерального бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Проведенные в помещении ремонтные работы по объемам оказались сопоставимыми с процессом строительства. Проект новой библиотеки был реализован в рамках национального проекта «Культура», который воплощается по инициативе президента России Владимира Путина.

«Получилась не просто современная, технологичная библиотека, а новая точка притяжения жителей поселка и округа. Это первая библиотека в регионе. Следующую откроем в Усть-Омчуге. При той поддержке, которая есть у Магаданской области от Министерства культуры РФ, правительства страны, можно двигаться вперед», — сказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

В настоящее время многие библиотеки в стране переживают глобальное обновление. В конце октября стало известно, что первая библиотека нового поколения откроется в городе Сорочинске Оренбургской области.

Нередко посетители приходят в библиотеки, чтобы поработать, как в коворкинг-пространстве, или посетить культурное мероприятие, например, лекцию или выставку. Однако библиотеки по-прежнему остаются источниками книг. Работники московских библиотек назвали самые популярные книги, которые выдавались по единому читательскому билету в 2019 году.