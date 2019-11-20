Московские педиатры рассказали о небывалом количестве пациентов в 2019 году

20 ноября традиционно отмечается Международный день педиатра. В Центре медицинской статистики Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения города Москвы проанализировали статистику по оказанию медицинской помощи детям в столице.

По данным регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения Москвы, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», за первые 10 месяцев 2019 года в подавляющем большинстве административных округов Москвы все показатели значительно превысили целевые.

Так, доля посещений детьми медицинских организаций с целью профилактики превысила отметку целевого значения за 47,5 %. Например, в ЦАО он составляет 69,7 %.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет (девочек — врачами акушерами-гинекологами, мальчиков — врачами детскими урологами-андрологами) во всех административных округах превысил 98-100 %.

Кроме того, охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет от общего числа подлежащих осмотру детей почти во всех округах города Москвы достиг значения в 100 %. С 2015 по 2018 год численность педиатров учреждений здравоохранения Москвы увеличилась на 19,5 %, а укомплектованность ими к 2018 году выросла до 80,2 %.

Между тем, основная нагрузка по сохранению здоровья наших детей ложится на плечи врача-педиатра. Регулярные визиты к нему позволяют предупредить развитие различных хронических заболеваний еще в детстве.

«Многие заболевания мы диагностируем на ранних стадиях и на стадии риска, то есть, когда мы знаем, что у этого ребенка есть наследственный или другие факторы. Результат зависит от качества нашего наблюдения и выполнения родителями рекомендаций педиатров. То же самое касается детей с хроническими заболеваниями: сахарный диабет, болезни почек, сердца, нервной системы. Это высочайшая ответственность как родителей, так и врачей. Мы делаем все для того, чтобы избежать прогрессии и рецидива заболевания, и тем более неблагоприятного исхода», — рассказал Федеральному агентству новостей главный внештатный детский специалист-педиатр ДЗМ, главный врач ДГКБ им. З.А. Башляевой Исмаил Османов.

По словам профессора, врачи делают упор на упредительную, иммунологическую профилактику и вакцинопрофилактику, а также информационную работу с населением.