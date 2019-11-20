Либеральные штаты США вводят запреты на слова и грозят тюрьмой за их нарушение

Как известно, свобода слова в США гарантирована Первой поправкой конституции. Однако на практике существует множество ограничений этой свободы. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ограничения растут

Число этих ограничений неизменно растет. Уже довольно давно использование белым американцем слова «негр» и его различных вариаций по отношению к афроамериканцу при определенных обстоятельствах будет расценено как преступление на почве ненависти. Оно может повлечь за собой как штраф, так и реальный тюремный срок. Не говоря уже о таких неизбежных последствиях, как увольнение с работы и публичное порицание.

Несмотря на то, что на федеральном уровне никаких формальных запретов для использования каких бы то ни было слов нет, в Штатах и на местном уровне таких запретов множество. Причем словарь табуированных слов и выражений недавно стал ощутимо пополняться.

В штате Массачусетс на рассмотрении находится законопроект о запрете на использование слова «bitch» («стерва»). Нарушителю грозит от 150 долларов штрафа до шести месяцев тюремного заключения.

В штате Коннектикут в октябре 2019-го года двое молодых людей были задержаны полицией и привлечены к суду за использование ругательных выражений в общении между собой. По местным законам, за это им полагается либо 50 долларов штрафа, либо 30 дней тюрьмы, либо и то, и другое вместе.

А в ультратолерантном Нью-Йорке собираются криминализировать использование устойчивого выражения «illegal alien» («нелегал»), поскольку это якобы задевает честь и достоинство мигрантов. Хотя в некоторых других штатах именно указанное словосочетание записано в законах против нелегальной миграции. Очевидно, что либеральная толерантность в США принимает все более абсурдные и уродливые формы, напрямую ударяя по гражданским правам.

Веский повод для уголовного дела

Верховный суд США в мае 2019 года так же серьезно ограничил свободу слова американцев. По решению главного судебного органа Соединенных Штатов, которое не подлежит обжалованию, теперь при аресте граждане не могут предъявлять претензии полиции о том, что правоохранительные органы нарушили их свободу слова или право на высказывание. По сути это означает, что полиция получила судебный иммунитет от исков граждан о нарушении их конституционных прав при незаконных и сомнительных задержаниях.

Аресты за посты в социальных сетях в США также не редкость. Как правило, за решеткой оказываются те пользователи, которые угрожают кому-то насилием или физической расправой. Посты, напрямую призывающие к совершению противоправных действий, — веский повод для привлечения к уголовной или административной ответственности практически в любом штате, даже если пользователь не имел в виду ничего серьезного, а просто пошутил.