Премьер Украины назвал устраивающие Киев условия контракта с «Газпромом»

Киев, 20 ноября. Украину не устраивает предложенный Москвой вариант с продлением контракта по транзиту газа на один год. Об этом в среду заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, страна согласна лишь на долгосрочный контракт с «Газпромом». Глава правительства не стал уточнять возможные сроки, однако, вероятнее всего, Киев рассчитывает на 10 лет. Именно столько длится действующее соглашение по транзиту.

«Украине нужен не промежуточный вариант на один год. Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой —энергетическую безопасность Украины и Европы», — отметил глава правительства, выступая на брифинге.

Гончарук также добавил, что контракт должен иметь достаточное «экономическое содержание», которое позволит газотранспортной системе страны работать без перебоев, пишет «Утро.ру».

Отметим, что нынешний контракт истекает в этом году, а стороны до сих пор не договорились о его продлении. Киев пытается принудить «Газпром» к продлению договора на своих условиях и обязать компанию гарантировать прокачку определенного объема газа.

Москва же настаивает на том, что продление контракта возможно только в случае отзыва всех судебных исков и отмены антимонопольного штрафа со стороны Украины. Россия также предлагает своему партнеру возобновить прямые закупки газа вместо приобретения европейского реэкспорта.

При этом, как сообщает Infox.ru, украинская компания «Нафтогаз» уже начала готовиться к перебоям и даже полному прекращению транзита газа. По мнению главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, это может произойти в первом квартале следующего года.