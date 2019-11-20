Вятровича обвинили в краже почти полумиллиона гривен на фуршете в честь «голодомора»

Главный хранитель украинской национальной памяти Владимир Вятрович умеет не только глубоко скорбеть, но и вкусно поесть в уютной компании виртуальных друзей. И это не всегда уместно.

Депутат «Слуги народа» Макс Бужанский обвинил Вятровича в краже почти полумиллиона гривен (больше миллиона рублей) на «скромном» фуршете по случаю невеселой даты — дня «голодомора».

«Украл деньги на «голодоморе» и выгнал на Кипр, так понятно?» — пишет Бужанский в Facebook.

К своему посту Зе-депутат прикрепил выдержку из меню скорбного дня и выписку из реестра об открытии уголовного производства.

Грустить надо уметь со вкусом. Макс Бужанский утверждает, что вполне довольствовался бы эклером. А настоящий патриот в такой день пироженкой сыт не будет. Чтобы проникнуться трагедией, нужны курочка с курагой, блинчики с красной рыбкой и нежным сыром, канапе с апельсином и все той же курочкой, овощная шпага и прочие изыски.

Вятрович, как известно, не любит Булгакова. Называет классика «щупальцами русского мира». А ведь сам он многое позаимствовал у героев «Мастера и Маргариты».

Вот как Михаил Афанасьевич описывает поведение членов МАССОЛИТа после известия о смерти Берлиоза.

«Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать, и кой-кто уже вернулся к своему столику и — сперва украдкой, а потом и в открытую — выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам де-воляй? Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодными останемся? Да ведь мы-то живы!» — читаем в пятой главе великого романа.

Видимо, виртуальные друзья Вятровича тоже рассудили, что помочь жертвам «голодомора» им уже нечем. Это понятно. Непонятно другое: почему институт национальной памяти доверил «поляну» именно строительной фирме.

«Спасибо, что не у дворников», — иронизирует Макс Бужанский.

Между тем, голод, случившийся в 1932–33 годах, служит киевским властям излюбленной темой для спекуляций. Официальный лейтмотив выглядит так: клятые москали заморили голодом миллионы украинцев. Любые попытки честно взглянуть на эти страшные события пресекаются в зародыше. Ведь может оказаться, что виновники большого горя находились вовсе не в Кремле, а гораздо ближе.

Подвергать сомнению зловещую роль России в украинской (да и всего человечества) истории категорически не рекомендуется. Экс-президент Украины Петр Порошенко хотел даже ввести уголовную ответственность для вольнодумцев.

«Я думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух («голодомора» и Холокоста. — Прим. ФАН) беспрецедентно ужасных трагедий. Чтобы те, кто будет жить после нас, придерживались закона о признании «голодомора» геноцидом украинского народа», — делился мыслями гарант.

Петр Алексеевич мечтал, чтобы историей «голодомора» прониклась вся наша планета. Даже пингвины на Антарктиде.

«Надо, чтобы на всех континентах осознали, что непризнание «голодомора» так же аморально, как и отрицание Холокоста», — цитирует его украинское издание «Страна».

Под этими словами Порошенко подпишется далеко не каждый украинский «патриот». Если верить группе «Сокыра Перуна», Холокост — это всего лишь «шесть миллионов слов лжи». А еще «Рудольф Гесс — помощь и сила в боях». Отличный парень, в общем, Рудольф Гесс.

Главе правительства Украины Алексею Гончаруку «Сокыра Перуна» очень нравится. На концерте музыкального коллектива премьер заявил, что именно на таких людях страна и держится.

Как бы ни было, в день «голодомора» украинские политики все как один делают грустные мины и глубокомысленно вещают о злых кознях Москвы. Уже бывший глава Нацпамяти Вятрович в подобные моменты слывет одним из главных заводил. Cегодня политик мечтает о депутатском мандате. Его судьба прямо сейчас решается в окружном административном суде столицы.

Но и старого Вятрович не забывает. Владимир Михайлович — желанный гость на антироссийских тусовках по всей Украине и далеко за ее пределами.

Полмиллиона гривен, конечно, не бог весть какая сумма. Но маленькая ложь влечет большое недоверие. Каждый украинец вправе задаться вопросом: куда ушли остальные десятки миллионов гривен, пожалованные институту национальной памяти из государственного бюджета? Какую пользу они принесли стране помимо издевательств над собственной историей и личного обогащения Вятровича?

С сожалением приходится признать, что победа Владимира Зеленского на президентских выборах ничего не изменила в политике Киева. По всему видно, что дело Вятровича будет продолжено.

На юге Украины ведать «национальной памятью» отныне будет Сергей Гуцалюк, известный своими антироссийскими взглядами и приверженностью «идеалам Майдана». Он отчаянно боролся за снос памятника основательнице Одессы Екатерине II и доказывал, что вовсе не российская императрица стояла у истоков города у моря. Бывший глава института Нацпамяти не скрывает своей радости.

«Вата в шоке! В Одессе появился свой Вятрович, который будет работать на несколько регионов!», — гласит одна из недавних публикаций на его странице.

Хозяин странички на всякий случай ограничил возможность комментировать пост. Одесситов так и распирало от радости — как бы ни перехвалили парня!