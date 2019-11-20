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Вятровича обвинили в краже почти полумиллиона гривен на фуршете в честь «голодомора»

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Вятровича обвинили в краже полумиллиона гривен на банкете по случаю Голодомора

Главный хранитель украинской национальной памяти Владимир Вятрович умеет не только глубоко скорбеть, но и вкусно поесть в уютной компании виртуальных друзей. И это не всегда уместно.

Депутат «Слуги народа» Макс Бужанский обвинил Вятровича в краже почти полумиллиона гривен (больше миллиона рублей) на «скромном» фуршете по случаю невеселой даты — дня «голодомора».

«Украл деньги на «голодоморе» и выгнал на Кипр, так понятно?» — пишет Бужанский в Facebook.

К своему посту Зе-депутат прикрепил выдержку из меню скорбного дня и выписку из реестра об открытии уголовного производства.

Грустить надо уметь со вкусом. Макс Бужанский утверждает, что вполне довольствовался бы эклером. А настоящий патриот в такой день пироженкой сыт не будет. Чтобы проникнуться трагедией, нужны курочка с курагой, блинчики с красной рыбкой и нежным сыром, канапе с апельсином и все той же курочкой, овощная шпага и прочие изыски.

Вятрович, как известно, не любит Булгакова. Называет классика «щупальцами русского мира». А ведь сам он многое позаимствовал у героев «Мастера и Маргариты».

Вятровича обвинили в краже полумиллиона гривен на банкете по случаю Голодомора

Вот как Михаил Афанасьевич описывает поведение членов МАССОЛИТа после известия о смерти Берлиоза.

«Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать, и кой-кто уже вернулся к своему столику и — сперва украдкой, а потом и в открытую — выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам де-воляй? Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодными останемся? Да ведь мы-то живы!» — читаем в пятой главе великого романа.

Видимо, виртуальные друзья Вятровича тоже рассудили, что помочь жертвам «голодомора» им уже нечем. Это понятно. Непонятно другое: почему институт национальной памяти доверил «поляну» именно строительной фирме.

«Спасибо, что не у дворников», — иронизирует Макс Бужанский.

Между тем, голод, случившийся в 1932–33 годах, служит киевским властям излюбленной темой для спекуляций. Официальный лейтмотив выглядит так: клятые москали заморили голодом миллионы украинцев. Любые попытки честно взглянуть на эти страшные события пресекаются в зародыше. Ведь может оказаться, что виновники большого горя находились вовсе не в Кремле, а гораздо ближе.

Вятровича обвинили в краже полумиллиона гривен на банкете по случаю Голодомора

Подвергать сомнению зловещую роль России в украинской (да и всего человечества) истории категорически не рекомендуется. Экс-президент Украины Петр Порошенко хотел даже ввести уголовную ответственность для вольнодумцев.

«Я думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух («голодомора» и Холокоста. — Прим. ФАН) беспрецедентно ужасных трагедий. Чтобы те, кто будет жить после нас, придерживались закона о признании «голодомора» геноцидом украинского народа», — делился мыслями гарант.

Вятровича обвинили в краже полумиллиона гривен на банкете по случаю Голодомора

Петр Алексеевич мечтал, чтобы историей «голодомора» прониклась вся наша планета. Даже пингвины на Антарктиде.

«Надо, чтобы на всех континентах осознали, что непризнание «голодомора» так же аморально, как и отрицание Холокоста», — цитирует его украинское издание «Страна».

Под этими словами Порошенко подпишется далеко не каждый украинский «патриот». Если верить группе «Сокыра Перуна», Холокост — это всего лишь «шесть миллионов слов лжи». А еще «Рудольф Гесс — помощь и сила в боях». Отличный парень, в общем, Рудольф Гесс.

Главе правительства Украины Алексею Гончаруку «Сокыра Перуна» очень нравится. На концерте музыкального коллектива премьер заявил, что именно на таких людях страна и держится.

Вятровича обвинили в краже полумиллиона гривен на банкете по случаю Голодомора

Как бы ни было, в день «голодомора» украинские политики все как один делают грустные мины и глубокомысленно вещают о злых кознях Москвы. Уже бывший глава Нацпамяти Вятрович в подобные моменты слывет одним из главных заводил. Cегодня политик мечтает о депутатском мандате. Его судьба прямо сейчас решается в окружном административном суде столицы.

Но и старого Вятрович не забывает. Владимир Михайлович — желанный гость на антироссийских тусовках по всей Украине и далеко за ее пределами.

Полмиллиона гривен, конечно, не бог весть какая сумма. Но маленькая ложь влечет большое недоверие. Каждый украинец вправе задаться вопросом: куда ушли остальные десятки миллионов гривен, пожалованные институту национальной памяти из государственного бюджета? Какую пользу они принесли стране помимо издевательств над собственной историей и личного обогащения Вятровича?

Вятровича обвинили в краже полумиллиона гривен на банкете по случаю Голодомора

С сожалением приходится признать, что победа Владимира Зеленского на президентских выборах ничего не изменила в политике Киева. По всему видно, что дело Вятровича будет продолжено.

На юге Украины ведать «национальной памятью» отныне будет Сергей Гуцалюк, известный своими антироссийскими взглядами и приверженностью «идеалам Майдана». Он отчаянно боролся за снос памятника основательнице Одессы Екатерине II и доказывал, что вовсе не российская императрица стояла у истоков города у моря. Бывший глава института Нацпамяти не скрывает своей радости.

«Вата в шоке! В Одессе появился свой Вятрович, который будет работать на несколько регионов!», — гласит одна из недавних публикаций на его странице.

Хозяин странички на всякий случай ограничил возможность комментировать пост. Одесситов так и распирало от радости — как бы ни перехвалили парня! 

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