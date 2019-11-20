Гражданин Украины сообщил о заложенной бомбе, чтобы ускорить приезд скорой помощи. ФАН-ТВ

54-летний Мамед-Али Гурбанов получил черепно-мозговую травму в столовой на улице Декабристов, дом 36 вечером 20 ноября. Пострадавший вызвал бригаду скорой помощи. Медики не торопились, и тогда мужчина нашел выход. Он позвонил в экстренные службы и сообщил о заложенной в Мариинском театре бомбе. На место происшествия моментально выехали пожарные расчеты и кареты скорой помощи.