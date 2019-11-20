Минобороны России и Турции рассказали о своем сотрудничестве в Сирии

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Россия помогает Турции «решить определенного рода трудности в Сирии». Его слова поддержал официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. А военный эксперт Борис Рожин уточнил, насколько тесно взаимодействуют Москва и Анкара в борьбе с курдскими бандформированиями.

«У нас есть определенного рода трудности в Сирии, и мы пытаемся их решить с Россией, — заявил Хулуси Акар. — Наши друзья предпринимают необходимые меры. Мы стараемся преодолеть трудности путем переговоров с Россией. Все они будут решены».

В Минобороны РФ в свою очередь напомнили, что Россия направляет дополнительные силы военной полиции для нормализации обстановки в районе границы Сирии с Турцией.

«Досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон, проводится совместное с турецкой армией патрулирование», — добавил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, сотрудничество России и Турции в Сирии осуществляется согласно ранее достигнутым договоренностям.

«Есть определенная координация действий по Идлибу, где существуют договоренности по демилитаризации определенных районов. Есть взаимодействие по линии спецслужб и министерствам обороны, по воздушному пространству Сирии, в котором Турция придерживается своих обязательств. Также соблюдаются договоренности по контролю так называемой безопасной зоны, ведутся переговоры по разводу курдских бандформирований, чтобы можно было проводить патрулирование в этой зоне без параллельного проведения боевых действий», — объяснил Борис Рожин.

Военный эксперт также напомнил, что Турция и Россия вместе проводят патрулирование приграничных районов, и это выстроенный процесс, который начался после заключения 22 октября этого года меморандума между РФ и Турцией, в рамках которого обе страны приступили к патрулированию территорий на севере Сирии. Подписание этого документа лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом подвело итог турецкой военной операции «Источник мира».

Отметим, что ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что курдские вооруженные формирования остаются в зоне безопасности на севере Сирии, а потому Анкара готова возобновить операцию «Источник мира» против курдов.

По словам замглавы Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, Турция не может не реагировать на провокации у своих границ, устраиваемые курдами при поддержке США, которым невыгодно, чтобы курдские боевики покинули нефтеносные районы Сирии. Дело в том, что американцы воруют нефть с оккупированных курдами сирийских территорий.

Турецкая военная операция «Источник мира» началась 9 октября этого года. Анкара приступила к освобождению приграничных территорий от радикалов, которые дестабилизировали ситуацию. В результате нанесения значительного урона по курдским группировкам Анкара и Вашингтон заключили договор о 120-часовом перемирии, чтобы курды вывели бандформирования из приграничной зоны. 22 октября Турция и Российская Федерация подписали упомянутый выше меморандум о совместных усилиях по патрулированию «зоны безопасности» вдоль границы. При этом турецкий президент Эрдоган оставил за собой право возобновить силовую операцию, если курдские боевики нарушат перемирие.