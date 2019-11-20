Агузарова с красным чемоданом поразила публику изменившейся внешностью

Москва, 20 ноября. Известная советская и российская певица Жанна Агузарова впервые за долгое время показалась на публике, посетив юбилейный концерт группы «Цветы» Стаса Намина.

Помимо Агузаровой в Кремлевский дворец были приглашены другие звезды эстрады — Алла Пугачева, Гарик Сукачев и Александр Малинин. Отметим, что Агузарова крайне редко принимает участие в светских раутах, поэтому ее появление вызвало настоящий фурор, пишет KP.ru.

Интерес репортеров подогревал необычный наряд гостьи. На эпатажной певице красовалась большая тигровая шляпа, а в руках она держала огромный красный чемодан на колесах. Позже она вновь предстала перед камерами в черном пиджаке и туфлях на высокой платформе. Многих поразила изменившаяся внешность Агузаровой. Речь идет не только об увеличившихся губах, но и о полном отсутствии морщин на лице.

Внимание со стороны прессы явно смущало музыканта. Как видно на видео, которое выложил Пятый канал, она пыталась скрыться от микрофонов, нехотя отвечая на сыплющиеся со всех сторон вопросы.

«Вы откуда, из телевизора? Я не смотрю телевизор», — призналась звезда.

Напомним, что Агузарова начала свою карьеру в качестве солистки советской группы «Браво» и очень скоро обрела популярность. В 1986 году она была представлена Пугачевой на Ленинградском телевидении, что только подогрело интерес к исполнительнице. Вместе с группой «Ночной проспект» Агузарова участвовала в концерте в поддержку жертв Чернобыля. Впоследствии певица занялась сольной карьерой.