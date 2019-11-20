Медведев призвал ликвидировать систему долевого строительства в России

Москва, 20 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости отказаться от использования механизма долевого строительства. Об этом глава правительства сказал в ходе встречи с правозащитниками и общественными деятелями.

Медведев отметил, что отказ от механизма долевого строительства позволит искоренить проблему обманутых дольщиков в России.

«Нам нужно отказываться от долевого строительства на будущее, чтобы вообще таким образом не строить, и это будет лучшая гарантия того, что подобные случаи не будут появляться», — сказал премьер-министр.

Медведев отметил, что необходимо использовать мировую практику в сфере приобретения жилья, которая включает в себя абсолютно очевидные подходы — договоры кредитования, ипотечные договоры.

«Это большая серьезная задача. Я, естественно, ориентирую на это и своих коллег по правительству», — добавил глава правительства.

Он также добавил, что необходимо внимательно следить за теми, кто продолжает работать в сфере долевого строительства, чтобы число обманутых дольщиков не увеличилось.

Напомним, с июля 2019 года в России начался переход на новую схему финансирования строительства многоквартирных домов. Согласно новым правилам, застройщик не имеет право использовать при строительстве собранные с дольщиков деньги. Эти средства должны храниться на специальном эскроу-счете в банке, доступ к которому компания сможет получить только после того, как выдаст ключи.

Сегодня нужно очень внимательно следить за теми, кто продолжает работать в этой схеме, чтобы число обманутых соинвесторов строительства не увеличилось, подчеркнул Медведев.



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