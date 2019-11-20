Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

МИД РФ назвал примерную дату встречи в астанинском формате

248
0 Оставить комментарий

МИД РФ назвал примерную дату встречи в астанинском формате

Москва, 20 ноября. Встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане в конце первой декады декабря, об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Мы серьезно готовимся к этой встрече, которая обещает быть в конце первой декады декабря», — заявил дипломат в комментарии РИА Новости.

В ходе встречи стороны обсудят текущую повестку в регионе, а также подтвердят свою готовность придерживаться курса на стабилизацию ситуации в САР. Руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин считает, что подобные мероприятия весьма хороши, в рамках такого представительного формата можно оглашать текущие итоги и закреплять их на международном уровне. В дальнейшем при формировании будущего Сирии можно будет отталкиваться от протоколов и соглашений, которые будут подписываться на этих переговорах, отметил эксперт.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров