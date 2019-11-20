МИД РФ назвал примерную дату встречи в астанинском формате

Москва, 20 ноября. Встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане в конце первой декады декабря, об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Мы серьезно готовимся к этой встрече, которая обещает быть в конце первой декады декабря», — заявил дипломат в комментарии РИА Новости.

В ходе встречи стороны обсудят текущую повестку в регионе, а также подтвердят свою готовность придерживаться курса на стабилизацию ситуации в САР. Руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин считает, что подобные мероприятия весьма хороши, в рамках такого представительного формата можно оглашать текущие итоги и закреплять их на международном уровне. В дальнейшем при формировании будущего Сирии можно будет отталкиваться от протоколов и соглашений, которые будут подписываться на этих переговорах, отметил эксперт.