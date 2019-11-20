Навальный влез на «территорию» Ходорковского, пытаясь переманить Ройзмана

Два либерала — блогер Алексей Навальный и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман — встретились в столице, чтобы обсудить выборы в Госдуму 2021 года. Налицо очередной политический альянс, и он вряд ли понравится другому союзнику Ройзмана, Михаилу Ходорковскому, с которым у Навального появились разногласия.

Навальный и Ройзман известны любовью к утреннему бегу, а потому встреча прошла в формате пробежки в Лужниках. Они обсуждали политические вопросы и, в частности, грядущие выборы. Позже о своих впечатлениях они рассказали в соцсетях и интервью прессе.

Ранее 30 сентября 2019 года в эфире «Эха Москвы» Евгений Ройзман признавался, что подумывает об участии в выборах. Позже он подтвердил свое решение в интервью «Коммерсанту» 29 ноября. Ройзман планировал выдвинуться как одномандатник, рассудив, что «идти по подписям честнее и правильнее». Тем не менее политологи отнеслись к решению экс-политика со скепсисом, отметив слабую народную поддержку.

К этому же выводу пришел и сам Ройзман, потому что на берлинском либеральном форуме «Россия для граждан» объявил: он планирует баллотироваться от «Партии перемен», при условии, что председателем будет Дмитрий Гудков. При этом «Партия перемен» до сих пор не зарегистрирована.

Перетягивание Ройзмана

Выборы в Госдуму — мероприятие крайне дорогостоящее, и Ройзману, который ранее признавался, что «не нажил богатства», определенно понадобится спонсор. По всей видимости, эта роль отведена давно пытавшемуся «купить» екатеринбургского политика Ходорковскому. Это подтверждается участием Ройзмана в ноябрьской конференции «Россия для граждан», организованной экс-главой ЮКОСа. Также политик вошел в состав «Союза независимых публицистов» Ходорковского и даже поддержал екатеринбургское ЛГБТ-сообщество, несмотря на гомофобию.

Но, похоже, Ройзман все еще колеблется с определением союзника, что подтверждают переговоры с Навальным. В интервью Deutsche Welle руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что «по уши в подготовке к выборам в Госдуму-2021». Штабу понадобятся новые яркие политики, и кандидатура Ройзмана может стать логичным решением. Несмотря на проблемы с репутацией, он имеет опыт в политике, спортивен, фотогеничен.

Несмотря на баснословное богатство Ходорковского, у Навального есть важное преимущество: он живет и действует в России. В случае неудачи политику гарантирована пусть сомнительная, но известность, как это случилось с Любовью Соболь.

Новая пробежка двух политиков назначена на следующий визит Ройзмана в столицу. Вероятно, именно тогда политик и даст ответ, в чьей команде будет участвовать в выборах в ГД-2021.

Уголовник уголовника видит издалека

В возрасте 19 лет Евгений Ройзман был судим за кражи с мошенничеством. Он втирался в доверие и обворовывал женщин. В 1999 году он создал фонд «Город без наркотиков», где наркоманов «лечили» трудотерапией, голодом, побоями и принуждением к сексу. После ряда смертей были заведены уголовные дела, которые закончились обвинительными приговорами в адрес сотрудников заведения. Кроме того, в борьбе с наркоманией Ройзман сотрудничал с преступными группировками Екатеринбурга, например, с «Уралмашем».

Однопартиец Ройзмана Олег Кинев признался, что с его помощью попал в городскую Думу, а ради оплаты «услуг» политика убил пенсионерку Ольгу Ледовскую и присвоил ее квартиру. В торговле мандатами Ройзман не сознался, однако подтвердил, что пожилая женщина обращалась к нему с подозрениями в адрес Кинева. Публичное покаяние в «невнимательности» к страхам пенсионерки позволило Ройзману выйти сухим из воды.

Кроме того, на совести Ройзмана сомнительная история с бесценными иконами XVIII века, принятыми якобы на реставрацию от знакомого священника Свято-Николаевского храма села Быньги безо всякой документации. Сейчас у экс-политика имеется коллекция из 3 тысяч картин и частный музей «Невьянская икона».

Основатель ФБК Алексей Навальный известен тем, что живет на донаты и публикует заказные расследования. Журналисты выяснили, что даты отправки крупных пожертвований в ФБК совпадают с наиболее громкими «разоблачениями», а также с семейными поездками Навального за границу. Также ФБК признан иностранным агентом, а его руководящий состав подозревается в отмывании денег.